Foștii procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, trimiși în judecată de Secția pentru anchetarea magistraților

Foștii procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu de la DNA Ploiești au fost trimiși în judecată de Secția specială de anchetare a magistraților, pentru mai multe infracțiuni, fiind acuzați de falsificare de probe în dosarul fostului deputat PSD Vlad Cosma.





Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, a fost trimis în judecată de către Secția de anchetare a magistraților pentru infracțiunile de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, a anunțat Parchetul General. Fostul procuror Mircea Negulescu, tot de la DNA Ploiești, a fost trimis în judecată pentru participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ce acuzații li se aduc celor doi foști procurori:

Lucian Onea, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în instrumentarea a două dosare penale, împreună cu Mircea Negulescu, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunțător să plăsmuiască un denunț în numele unei persoanei imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conțin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetățenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracțiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârșită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunțul.

De asemenea, Lucian Onea, cu ajutorul lui Mircea Negulescu, la data respectivă procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de coruperea alegătorilor față de o persoană despre care știa că nu este vinovată. Totodată, Onea, cu sprijinul lui Negulescu, în cursul lunii mai 2015, în soluționarea celor două dosare penale, a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunțător.

În rechizitoriu, se mai reține că Lucian Onea, în calitate de procuror la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, în mod repetat, împreună cu Mircea Negulescu, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada aprilie – mai 2015, l-au determinat pe martorul denunțător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, a unui denunț și a unor tabele în format electronic conținând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparține unor cetățeni români imaginari.

Dosarul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție. Iniţial, dosarul a fost instrumentat de Parchetul General, însă ulterior a fost preluat de Secția de anchetare a magistraților, procurorul de caz fiind Adina Florea.

Onea şi Negulescu sunt acuzaţi că l-au constrâns pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală".

