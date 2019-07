Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Malaxa, judecat pentru delapidarea a 9 milioane de lei, este balneolog la spitalul din Jibou

Secureanu a ajuns la Spitalul Orășenesc Jibou după ce a promovat un concurs organizat la Cluj-Napoca, au afirmat managerul spitalului, Alina Chivu, și primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco.Ziarul de Sălaj scrie că inițial s-a încercat ascunderea medicului Secureanu, managerul unității nedorind să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, susținând că nu are timp de discuții. Ulterior, managerul spitalului, Alina Chivu, a confirmat că Secureanu lucreză la această unitate, ea precizând că a promovat un concurs pentru postul de medic balneolog. Directoarea Spitalului Jobou a mai spus că nu cunoaște detalii despre dosarul fostului director de la Malaxa.Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a fost trimis în judecată de DNA pe 15 mai 2017, în dosarul în care este acuzat că a conceput şi a pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit peste 9 milioane de lei din patrimoniul spitalului, care s-a constituit parte civilă în acest caz.Florin Secureanu este judecat pentru delapidare (cinci fapte, din care una cu consecinţe deosebit de grave) şi luare de mită.Alături de Secureanu au mai fost trimişi în judecată, în libertate, Margareta Preda, la data faptei director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, pentru două infracţiuni de complicitate la delapidare; Traian-Alexandru Nica, la data faptelor specialist IT la acelaşi spital, pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Paul Stoica, la data faptelor şef al Serviciului Tehnic - Administrativ al Spitalului Malaxa, şi Ştefan-Lucian Nicolae, la data faptelor tehnician administrativ la aceeaşi unitate medicală, pentru complicitate la delapidare şi fals intelectual, precum şi Eugen Răsoiu, Eugenia Dumitru şi Simona Trandafir, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale, pentru complicitate la delapidare, dar şi Cristian Ioniţă şi Mihai Mesner, de asemenea administratori ai unor firme, pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.Florin Secureanu a fost manager al Spitalului Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucureşti în perioada 1 aprilie 2007 - 29 noiembrie 2016, timp în care "a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum total de 9.144.053,4 lei", se arată în rechizitoriul procurorilor.