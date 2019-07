Ce spune un protestatar bătut degeaba pe 10 august despre soarta dosarului penal privind violențele jandarmilor după demisia lui Carmen Dan

În urma evenimentelor din Piața Victoriei, din 10 august 2018, a fost deschis un dosar penal care nu a fost trimis încă în judecată, deși a trecut aproape un an de atunci. Ca element de comparație, la protestele vestelor galbene de la Paris, primele condamnări pentru violențe au venit la mai puțin de o lună de la petrecerea faptelor. Mai mult decât atât, Parchetul General a declinat recent dosarul către DIICOT, pe motiv că ar conţine fapte ce ţin de siguranţa naţională. După cum spun victimele violențelor de atunci, unul dintre motivele pentru care procurorii nu au finalizat ancheta este acela că documentele referitoare la organizarea acțiunii jandarmilor din data de 10 august au fost clasificate.Carmen Dan a explicat în urmă cu o lună că nu ea a luat această decizie, ci o comisie de la nivelul Ministerul Afacerilor Interne. L-am întrebat pe Vlad Gheorghe, unul dintre protestatarii bătuți în Piața Victoriei pe 10 august 2019, în ce măsură clasificarea acestor documente împiedică ancheta procurorilor și cum crede că se va schimba acest lucru după demisia lui Carmen Dan.Vlad Gheorghe este membru USR, iar imaginile cu el când era bătut de un jandarm cu bastonul, în timp ce ține mâinile ridicate, au devenit virale pe internet și au revoltat o țară întreagă.Am fost chemat de multe ori la audieri, ultima dată chiar înainte să se trimită dosarul la DIICOT. Incidentul în care am fost implicat eu, plus altele foarte cunoscute după ce au fost mediatizate la posturile tv, au fost numite incidente punctuale, iar persoanele implicate au fost identificate. Cercetările s-au încheiat, procurorii i-au identificat pe cei vinovați, dar și pe șefii lor care erau în teren. Numai că aceștia s-au acoperit incredibil și nimeni nu a recunoscut nimic. Nu, șefii s-au uitat la înregistrări și au spus: nu, nu sunt oamenii mei, nu recunosc pe nimeni, aia e.Nu, nu a recunoscut nimeni nimic. Au spus cu toții același lucru: „Nu se vede pe imagini cine este, nu se poate recunoaște etc. Deși sunt identificați ei spun că, în opinia lor, nu sunt ei. E aceeași placă la toți. Omerta.La Parchetul Militar. Am fost chemat de multe ori, când am depus plângerea, apoi după ce s-au centralizat toate plângerile, apoi ne-am uitat împreună la imagini.Încă nu. Eu împreună cu alte victime am făcut o cerere ca să ne spună ce au cercetat. Dosarul ăsta, l-am văzut la Parchetul Militar cum arată, are doi metri cubi. Acum vrem să știm dacă au chemat pe cineva, dacă s-a întâmplat efectiv.Nu, nu au trecut cele 30 de zile legale.Fără îndoială, va ajuta dar contează și alte aspecte. Secretizarea documentelor este problemă.Documentele militare de misiune. Rapoartele de intervenție și de comunicații. Procurorii au dreptul să le vadă, dar acuzații și victimele nu, pentru că noi nu suntem în sistemul de siguranță națională. Asta pune o piedică procedurală. Problema e că atât timp când victimele și inculpații nu au acces la documentele acestea nu se poate termina cercetarea penală, pentru că fiecare trebuie să aibă voie să citească ce scrie acolo. MAI-ul a secretizat aceste documente și tot MAI poate să le desecretizeze. Carmen Dan a spus și public că nu le desecretizează. Acum nu mai e Carmen Dan dar trebuie să se schimbe și eșalonul doi din minister. Cei din eșalonul doi au semnat secretizarea. Dacă pleacă și ei după Carmen Dan, cei care vin nu vor să fie și ei trași în dosarul penal, nu au motive să meargă la pușcărie. Dacă zboară și oamenii lui Carmen Dan cred că dosarul va merge rapid. Se distruge omerta asta, pentru că s-a văzut un modus operandi între ei. Toți știu că sunt protejați de superiori. E ca la mafie. Dacă unul vede că nu mai e protejat de mai sus atunci poate va începe să vorbească.