Acțiune a polițiștilor rutieri la Constanţa: mai mulți șoferi prinși drogați la volan decât băuți

"În perioada 4 - 7 iulie, poliţiştii Direcţiei Rutiere şi ai Serviciului Rutier pentru Misiuni Speciale au testat 912 conducători de autovehicule. (...) Au fost constatate 15 infracţiuni, dintre care nouă de conducere a unui vehicul sub influenţa altor substanţe (THC, metamfetamină, canabis, ecstasy) şi patru pentru conducerea sub influenţa alcoolului", se precizează într-un comunicat al IGPR, citat de Agerpres.Conform aceleiaşi surse, în urma controalelor au mai fost aplicate 61 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 57.800 de lei. De asemenea, poliţiştii au reţinut 49 de permise de conducere, dintre care 35 pentru consum de alcool.Poliţia Română reaminteşte că, potrivit prevederilor Codului penal, "se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere". De asemenea, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte.