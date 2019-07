Tot ce trebuie să știi despre festivalul Electric Castle 7, care începe săptămâna viitoare

Electric Castle a crescut foarte mult din 2013 și asta se vede. Ediția de anul ăsta, a șaptea la număr, are loc între 17 și 21 iulie la Bonțida și va rupe fără discuții. Line-up-ul e fresh, sunt și mai multe scene acoperite și numărul de autobuze spre festival a fost suplimentat. Organizatorii au postat deja un FYI pentru cei care merg la castelul Banffy, ca să-i lămurească despre probleme de genul cum să ajungi la festival, cu ce ai voie să intri în incintă și cum să-ți încarci brățara online ca să nu mai stai la cozi.Sunt tot felul de poll-uri pe paginile de eveniment ale festivalurilor mari din România care îți cer să votezi ce trupe/artiști ai vrea să vezi la evenimentul respectiv. E mai mult cu rol consultativ. Rareori se întâmplă ca organizatorii să țină cont de ele. Dacă ar fi așa, atunci am vedea în fiecare an un concert Dani Mocanu în duet cu The Weeknd și Fuego la chitară. În schimb, Electric Castle chiar a ținut cont de preferințele fanilor. Așa că au decis să aducă cea mai cerută trupă pe pagina lor de Facebook. Florence + The Machine va concerta pentru prima oară în România la Electric Castle 7. Show-ul e programat vineri, 19 iulie, la ora 21. Evident, la scena principală. Apropo, nu uita să votezi în continuare. Poate anul viitor o să vedem la Electric Castle pe Travis Scott în deschidere la Sofia Vicoveanca. Doamne ajută.Cine nu s-a rupt pe „Rollin” sau „Break Stuff” de la Limp Bizkit? Trupa aia era echivalentul lui Eminem în popularitate, doar că ei făceau muzică mai pe zbenguială. Ideea e că toată lumea știe de ei și acum vor putea să producă haos în moshpit-ul din fața scenei principale de la Electric Castle, joi, 18 iulie. Recomand să-i prinzi pentru că nu-i vezi foarte des la noi. Ultima dată când au ajuns în România a fost acum zece ani.Apropo de trupe care se întorc, Bring Me The Horizon va reveni sâmbătă pe scena Electric Castle. Britanicii au mai concertat la festival în 2016, când solistul a avut ceva probleme cu corzile vocale. Concertul nu a fost foarte fresh, dar din fericire omul și-a mai schimbat stilul înainte să fie nevoit să fluiere versurile în microfon. Trupa se întoarce cu noul album, lansat la începutul anului, care s-a bucurat de aprecierea criticilor, cu toate că a dat-o pe un film mult mai electro. Limp Bizkit e pentru copilărie, iar Bring Me The Horizon e pentru cei care vor să-și amintească de vremurile bune recent apuse.La fel ca-n anii anteriori, la Electric Castle 7 o să dai de un line-up foarte eclectic. Nu mai e doar un festival dedicat muzicii electronice. A fost vreodată? Nici nu-mi amintesc, dar știu sigur că „electric-ul” din nume vine de la vibe, nu de la line-up. Și diversitatea asta nu va lipsi nici de la ediția cu numărul șapte, unde o să găsești ceva pe placul tău, indiferent ce muzică asculți acasă.Nils Frahm, unul dintre headlinerii zilei de sâmbătă, 20 iulie, bagă o combinație de jazz, muzică clasică contemporană, electro și ambientală. Ghiveciul ăsta se numește „must-see”. Tommy Cash revine la Bonțida cu trap-ul lui est-european, Viagra Boys vor încerca să ridice ștacheta punk-ului la castel, după concertul celor de la Idles de anul trecut, iar Thirty Seconds To Mars vin cu propria lor scenă ca să dea o lecție de „stadium rock alternativ”.Nici românii nu vor lipsi.Organizatorii au pus întotdeauna accent și pe scena locală în ceea ce privește numărul de concerte. Și nu doar la scenele secundare. Anul ăsta, în fiecare zi, scena principală va fi deschisă de un artist român. Mă rog, mai puțin miercuri, ziua 0, dar atunci nu va fi nimeni în deschidere. Rămâne în beznă până joi la ora 17:00, atunci când Alternosfera scoate primele sunete de la scena principală. Apoi urmează CTC, Loredana și Șuie Paparude.Și scenele secundare vor fi pline de români. În special la Dance Garden, unde majoritatea artiștilor de techno sunt de la noi. Oameni ca Priku, Herodot, Gescu sau Raresh. Vor fi și o tonă de alți DJ locali mai puțin cunoscuți din Cluj-Napoca împrăștiați pe la celelalte scene. Așa începi în carieră.După ce hip-hop-ul a fost promovat la Electric Castle prin concerte sporadice sau mici „happening-uri”, în special la cortul The Hood Movement, anul acesta va fi și o scenă dedicată celor care vor veni cu Jordani în picioare pe câmpul din Bonțida. La scena „Shizzle”, numită așa după expresia făcută celebră de Snoop Dogg, vor cânta Macanache, Phunk B, The Jam Community și vor mixa mai mulți DJ celebri din mișcarea hip-hop autohtonă, ca DJ Albu, Vlad Dobrescu sau Dj Undoo.A doua scenă care debutează la Electric Castle 7 va fi amplasată în zona în care a fost anul trecut Dance Garden. Adică fix în curtea castelului. Asta explică și numele ei: Courtyard. Nu e dedicată hip-hop-ului. De fapt, nu e dedicată unui gen muzical anume, dar are o particularitate interesantă. Toate trupele care vor cânta aici o vor face la instrumente. Deci nu e loc pentru DJ la Courtyard. Pe parcursul celor cinci zile de festival, aici o să poți să-i vezi pe Jurjak, Cardinal, Delaporte, Karpov Not Kasparov, Iris Gold, Zimbru sau Valeria Stoica. Ce au în comun astea două scene? Ambele au un procentaj mai ridicat de artiști din România în comparație cu cei din afară.Merită menționat și faptul că anul acesta castelul Banffy se va transforma într-un spațiu dedicat artei. Cei care au fost în anii anteriori știu că în clădirea principală au mai fost tot felul de vernisaje și lumini psihedelice. De data asta organizatorii au decis ca patru clădiri să găzduiască opere de la artiști precum Memo Akten, Matthew Schreiber Nanotak sau 404Zero. Nu știu cine sunt și probabil că nici tu nu știi. Ăsta-i și motivul pentru care ar trebui să arunci o privire. Nu strică să fii curios.În sfârșit, protecția mediului înconjurător e un subiect important și anul acesta la Electric Castle. Vor fi pubele de colectare selectivă, în cazul în care îți aduci PET-uri de apă din afară, iar în incinta festivalului nu vor fi pahare din plastic. În schimb, „toate paharele vor fi din bioplastic sau materiale biodegradabile”, după cum au anunțat organizatorii în timpul unui Q&A pe Facebook. Indiferent că ești în castel sau în afara lui, nu strică să ai mai mare grijă de mediul înconjurător. Avem o singură planetă și dacă nu avem grijă de ea, ploile de la Bonțida din anii anteriori o să-ți se pară ca jetul ăla care iese din coaja unei portocale când o rupi.