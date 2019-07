Chirica, despre candidatul PSD la prezidențiale: Poate fi adus și Einstein îmbrăcat în fustă, rezultatul este același

Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu crede că Viorica Dăncilă sau Gabriela Firea ar putea câștiga alegerile prezidențiale pentru PSD. "Poate să îl aducă PSD candidat și pe Einstein, să îl îmbrace în fustă, cu ce se dorește, și discuția va fi aceeași”, a declarat Chirica pentru Mediafax.

Primarul Iașiului spune că el ar "merge mai degrabă" pe mâna doamnei Gabriela Firea pentru că vine dintr-un sistem legat de oameni - administrația locală.

"Acolo simți cu adevărat dacă un om te iubește sau te urăște, acolo, când mergi pe stradă, când dai noroc cu el, îți întoarce sau nu mâna când i-o întinzi tu, asta înseamnă dacă te iubește sau nu. Dar cred că problema PSD nu stă în candidat, ci stă în posibilitatea de a face o față bună sau nu la alegerile prezidențiale, iar în momentul de față nu văd de unde. E o problemă de imagine care persistă, poate să aducă candidat și pe Einstein, pe Albert să îl dezgroape, să îl îmbrace în fustă, cu ce se dorește și discuția va fi aceeași”, a declarat Chirica.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că nu exclude să candideze din partea PSD la președinție, dacă partidul o va cere. ”Dacă nu există o altă opțiune care efectiv să ne ducă spre turul II, dacă partidul îmi va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opțiunea mea este să merg în spatele altui candidat”, a declarat Dăncilă, la DC News, întrebată dacă ia în calcul o candidatură la președinție.





Dăncilă a spus că are deja o primă evaluare privind sondajele pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale, dar a anunțat că vrea un nou sondaj astfel încât să vadă cum se poziționează primii 2-3 candidați.





”Vrem să avem un candidat care să maximizeze șansa PSD. Pentru noi nu a fost ușor, cu președintele partidului arestat, nu a fost ușor să recuperăm în timp relativ scurt. (...) Am discutat cu colegii, am introdus în sondaje pe toți cei care și-au exprimat dorința, am introdus și un alt candidat independent, nu am dat nume, l-am introdus și pe Tăriceanu", a mai declarat Dăncilă.