Cazul Sorina. Procuroarea care a intervenit în cazul fetiției, audiată la Secția de anchetare a magistraților

Ea a venit însoţită de avocat şi nu a răspuns la nicio întrebare a jurnaliştilor.

Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că procurorii Secției de anchetare a magistraților au pus-o sub urmărire penală pe Maria Pițurcă. Și managerul de caz din DGASPC Mehedinți este urmărit penal.









În urmă cu o săptămână, Inspecția Judiciară a anunțat că direcţia de inspecţie pentru procurori a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului Maria Pițurcă de la Parchetul Curții de Apel Craiova. Inspectorii judiciari o acuză pe procuroare de "manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu" şi de "exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”. De asemenea, inspectorii au înaintat Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a CSM propunerea de suspendare din funcţie a procurorului până la finalizarea procedurii disciplinare.





În paralel se desfăşoară şi o acţiune penală privind modul în care Maria Piţurcă a luat-o pe fată din casa asistenţilor maternali. În dosar se fac cercetări pentru fapte de abuz în serviciu, procuroarea neavând o calitate în cauză.





Procurorul Maria Piţurcă de la Parchetul Curții de Apel Craiova a participat la preluarea Sorinei, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, din casa fostei asistente maternale care a avut-o în grijă, iar pe imaginile filmate de familia asistentei maternale se poate vedea cum copila ţipă şi încearcă să scape de procuroare, care la un moment dat o ia în brațe pentru a o duce la mașină.





Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificări la Parchetul Curții de Apel Craiova privind modul în care procuroarea a intervenit și a făcut percheziția domiciliară. Totodată, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspecția Judiciară pentru a face cercetări în cazul procuroarei, în condițiile în care pe imaginile filmate de asistenții maternali și apărute în spațiul public se poate vedea cum, la un moment dat, procuroarea a târât-o pe Sorina, care refuza să plece cu ea.





"Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, spunea Maria Piţurcă, în apărarea sa.





La rândul său, șefa Parchetului Curții de Apel Craiova, Tena Tulitu, spune că procuroarea a vrut să o ducă pe fetiță la Medicină Legală, pentru că făcea cercetări într-un dosar de rele tratamente aplicate minorului, ea susținând că "s-a respectat procedura". Prim-procurorul Parchetului Craiova mai afirma că în spațiul public au apărut doar frânturi de imagini, filmate cu telefonul mobil, și că echipei de anchetă de la Secția specială care face verificări privind intervenția îi va fi arătată filmarea oficială făcută în timpul percheziției, în care se vede că procurorul "a încercat să dialogheze cu copilul și a prezentat scopul pentru care se află acolo".