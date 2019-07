​Viorica Dăncilă, despre mutarea Ambasadei la Ierusalim: Tăcerea președintelui nu este un lucru bun / Iohannis să-și asume o decizie

>, trebuie să își asume pentru că acest lucru revine președintelui și președintele trebuie să își asume. Această tăcere cred că pentru România nu este un lucru bun", a completat Viorica Dăncilă.



În România, mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect tensionat anul trecut între PSD și președintele Klaus Iohannis. Iniţial, anunţul a fost făcut de liderul PSD, Liviu Dragnea, care a spus într-o emisiune TV că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

În primăvara acestui an, subiectul a revenit în discuție, după ce Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în SUA, anunța că după finalizarea analizei ”şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Ulterior, a revenit asupra declarațiilor, precizând că a fost un punct de vedere personal și că decizia aparține președintelui României. În urma anunțului premierului, Regele Abdulah al II-lea al Iordaniei și-a anulat vizita programată în România. Premierul Viorica Dăncilă "a reușit să pună pe butuci" și relația cu lumea arabă, ceea ce este "foarte, foarte trist", a fost reacția de atunci a președintelui Klaus Iohannis.

"Această tăcere cred că pentru România nu este un lucru bun", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la DC News."După cum știți, am avut un memorandum în Guvern să vedem care este opinia ministerelor, tuturor instituțiilor, am definitivat această analiză, am trimis-o către instituțiile celelalte ca să vadă rezultatul final, trimitem către președinte, dar părerea mea este că aici trebuie o decizie politică, decizie politică pe care trebuie să o ia președintele României, dar văd că domnul președinte nu spune nimic, nici că va lua această decizie, nici că nu va lua această decizie", a declarat Viorica Dăncilă.Premierul a spus că președintele este cel care trebuie să își asume și să iasă public cu o decizie pe acest subiect."Mutarea unei ambasade este atributul președintelui și cred că președintele trebuie să dea dovadă de corectitudine, să iasă public și să spună