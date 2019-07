Ce se mai vinde pe OLX: Cravata și eșarfa făcute pentru președinția României la Consiliul UE

Cravata și eșarfa oferite cadou participanților la evenimentele organizate de misiunile diplomatice ale României în statele membre ale Uniunii Europene în timpul președinției României la Consiliul UE au fost puse spre vânzare pe OLX la prețul de 2.500 de lei. Prețul nu este negociabil, iar vânzătorul spune că acestea au fost primite cadou de la compania care a furnizat materialele promoționale.

”Vand cravată + eșarfă VIP Președinția României 2019 Consiliul Uniunii Europene.

- nu există pe piață

- piese unice produse și livrate exclusiv șefilor de stat, guvern și ambasadorilor Uniunii Europene

- în mătase brodată de cea mai înaltă calitate

- în ambalaje originale cu logo-urile președinției Uniunii Europene 2019

- toate în stare perfectă”, arată anunțul de vânzare.

Potrivit celui care a pus anunțul, un italian care locuiește în Alba Iulia, prețul nu este negociabil.

”Anunțul este valid. Am doar una. Am primit eu de la producător. E furnizorul statului român. Furnitorul este un client de-al meu și am primit cadou. Eu nu folosesc, nu mă interesează. Este original. Este aceeași cravată pe care o are și Iohannis. Prețul este fix, pentru că este singurul exemplar. Am fost sunat de patru persoane, toate vor reducere de preț, dar nu pot, pentru că este singurul exemplar”, a spus Claudio, contactat telefonic de HotNews.