Iohannis, despre șansele lui Kovesi la șefia Parchetului European: Sunt șanse bune, dar garantat nu este

Klaus Iohannis a fost întrebat dacă o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror șef european, în contextul negocierilor pe tema împărțirii funcțiilor cheie ale UE. El a spus că a susținut-o "din capul locului" pe Laura Codruța Kovesi și a transmis acest lucru liderilor relevanți din politica europeană.

"Însă aceasă poziție nu este una care intră în negocieri cu comisarii, vicepreședinții de la nivelul PE. E separat și am speranța că acest post se poate aloca doamnei Kovesi", a precizat Klaus Iohannis.Întrebat ce șanse are Kovesi pentru acest post, Iohannis a răspuns: "Are șanse bune să ajungă procuror-șef european, dar garantat nu este".O decizie privind conducerea Parchetului European nu a fost încă luată, candidații rămași în cursă fiind Laura Codruța Kovesi și francezul Jean-François Bohnert. Jean-François Bohnert este favorit pentru șefia Parchetului Național Financiar din Franța, corespondentul DNA, relata postul de televiziune TV5Monde. În cazul în care Jean-François Bohnert va fi numit în funcția de șef al Parchetului Național Financiar, Laura Codruța Kovesi va deveni singurul candidat pentru funcția de procuror-șef în cadrul Parchetului European.Liderul grupului "Înnoim Europa", Dacian Cioloș, anunța săptămâna trecută că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron și au convenit cu acesta să reia procedura nominalizării șefului Parchetului European, pornind de la sprijinul dat de Parlamentul European Laurei Codruța Kovesi pentru această funcție.