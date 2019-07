Iohannis, despre legea pensiilor: Pensiile sunt prea mici, se impunea o astfel de lege. Premierul m-a asigurat că sunt bani

"După părerea mea, pensiile sunt prea mici, în consecință se impune o astfel de lege, nemaivorbind despre unele inechități. O lege care corectează aceste erori e corectă. Pe de altă parte, s-a pus problema de unde se iau banii. Am întrebat-o pe doamna prim-ministru dacă are bani. M-a sigurat că Guvernul a făcut o analiză și că sunt bani de pensii, după care am promulgat legea", a declarat președintele.