Masacru în Papua Noua Guinee: Cel puțin 15 femei și copii au fost uciși

Masacrul de o cruzime deosebită a avut loc luni dimineața în micul sat Karida, situat într-o zonă dominată de violență.





Informațiile privind victimele sunt contradictorii, unii oficiali locali vorbind despre 16 persoane, printre care opt copii cu vârste între 1-15 ani, și opt femei, dintre care două erau însărcinate.





Potrivit Guardian, atacul s-a produs luni, la ora 6.00 dimineața, atacatorii intrând pur și simplu peste oameni în casă. ”M-am trezit dimineață și m-am dus să fac focul în bucătărie, moment în care am auzit zgomotul unor arme și am văzut că unele case erau cuprinse de flăcări, așa încât am știut că dușmanii veniseră în sat”, povestește Pimua, unul dintre martorii atacului. “Pur și simplu am fugit și m-am ascuns în tufișuri. M-am întors mai târziu, pe la 9 sau 10, și am văzut cadavre ciopârțite în bucăți și case mistuite de foc„, mai relatează martorul.





Atacul a avut loc în circumscripția electorală a premierului James Marape care a reacționat pe Facebook, spunând că este ”una dintre cele mai triste zile din viața sa”.





El a mai promis că atacatorii vor fi identificați și vor primi cea mai aspră pedepasă prevăzută de lege.