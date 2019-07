AEP a lansat un site unde se pot preînregistra românii din Diaspora care vor vota la prezidențiale

„Cel mai important lucru pe care vreau să îl detaliem este că astăzi (marți - n.r.) vom lansa public site-ul votstrainatate.ro care va cuprinde posiblitățile de preînregistrare ale cetățenilor care se află în străinătate, în data de 10 noiembrie, respectiv 24 noiembrie. Pe această platformă care va putea fi deschisă începând de astăzi veți găsi cele două variante pentru cetățenii români care se află în străinătate, în primul rând preînregistrarea pentru secția de votare sau pentru vot prin corespondență. Toate informațiile pe care le vom primi și le vom introduce în lista electorală permanentă, fie pentru secția de votare, fie pentru votul prin corepondență, nu se vor afla în evidențele de la administrațiile publice locale, în Registrul electoral. Se vor radia din lista electorală permanentă din țară și vor fi introduși în lista electorală permanentă din străinătate pentru secția de votare sau pentru votul prin corespondență, astfel încât să nu mai existe această temere care există în spațiul public că autoritățile publice locale vor știi unde este cetățeanul și să poată trimite tot felul de documente sau corespondențe la cetățean sau la autoritatea publică acolo unde își are reședința în străinătate”, a afirmat Constantin-Florin Mituleţu-Buică într-o conferință de presă, marți, la sediul AEP, transmite Mediafax.Șeful Autorității Electorale Permanente a adăugat că platforma va fi operațională după ce președintele Klaus Iohannis promulgă legea privind modificarea unor acte normative în materie electorală.„Pentru secția de votare din străinătate orice cetățean care se află în străinătate face o cerere pe platforma AEP, menționând țara și localitatea unde dorește să voteze. Acesta va fi înscris în lista electorală permanentă. Pentru votul prin corespondență, cetățeanul are posibilitatea să ceară vot prin corespondență. Va primi toate documentele, fiind înscris în lista electorală permanentă. Aceste două informații, fie că e la secția de votare, fie că e la votul prin corespondență, nu vor fi înregistrate în Registrul electoral la cunoștința autorităților publice locale din țară. Această platformă va fi operațională din momentul promulgării de către președintele României a legii privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală”, a explicat Buică.Președintele AEP a amintit despre hotărârea adoptată de Guvern prin care a fost fixată data 10 noiembrie pentru primul tur de scrutin și 24 noiembrie al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a precizat că termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 22 septembrie, iar până pe 17 octombrie Poșta Română trebuie să expedieze plicurile cu documentația pentru votul prin corespondență.„Această hotâre de Guvern era urgență deoarece pe baza acestei date se pot demara procedurile de strângere de semnături pentru susținerea candidaturilor din acest an. Ea intră în vigoare pe data de 28 august și ulterior, la 1 septembrie, va trebui să mai emitem o serie de cel puțin trei hotărâri de Guvern pentru organizarea procesului electoral din 10 noiembrie, respectiv turul al doilea putând fi desfășurat pe 24 noiembrie. Din acest moment curg termele invers de la data de 10 noiembrie către data limită de depunere a candidaturilor, data limită de rămânere definitivă a candidaturilor, respectiv începerea campaniei electorale cu 30 de zile înainte. Termenul limită pentru pentru depunerea candidaturilor este 22 septembrie, așa cum arată acum inițiativa legislativă trecută de Parlament și se află la promulgarea președintelui României. Până cel târziu 17 octombrie, compania națională, Poșta Română va trebui să expedieze plicurile conținând documentația pentru votul prin corespondență”, a conchid șeful AEP. Miercurea trecută, Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care votul în Diaspora pentru alegerile prezidenţiale este extins la trei zile. Legea mai prevede ca votul în România şi în Diaspora să fie extins până la ora 24.00, în cazul în care există cetăţeni în secţia de votare.Românii din afara ţării vor putea vota la alegerile prezidenţiale pe parcursul a trei zile, respectiv vineri, sâmbătă şi duminică.„Art. 44. - (1) În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), votarea în străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe în ziua de vineri, ora locală 12.00 şi se încheie la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 07.00 şi se încheie la ora locală 21.00”, arată documentul.Legislaţia a fost completată, astfel încât alegătorii, atât din România cât şi din afara ţării, care vor fi prezenţi la coadă la închiderea secţiei de vot, respectiv ora 21:00, să poată vota până la ora 23.59.O altă modificare vizează introducerea votului prin corespondenţă şi pentru alegerile prezidenţiale. De asemenea, a fost simplificat procesul de vot prin automatizarea listelor suplimentare.