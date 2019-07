Judecătorul Bogdan Mateescu, după redeschiderea dosarului penal împotriva sa, la cererea secției speciale: Nu am nimic de ascuns și voi demonstra asta, chiar dincolo de absurdul unor situații

​

Mateescu, una dintre vocile critice la adresa modificărilor legilor justiției făcute de guvernarea PSD-ALDE, spune că a luat act de redeschiderea urmăririi penale solicitate de fostul șef al Secției speciale Gheorghe Stan, precizând că dosarul penal a fost constituit în urma unui denunț anonim, despre care nu a avut cunoștință și care fusese închis constatându-se că fapta nu există, fără ca el să aibă vreo calitate în această cauză."Nu comentez proceduri în curs, așa cum v-am obișnuit, ci le respect. Nu am nimic de ascuns și voi demonstra asta fără niciun dubiu, chiar dincolo de absurdul, ridicolul unor situații. Totuși, mă deranjează enorm fabulațiile din acea parte a presei, o știm cu toții foarte bine, astfel încât de data aceasta mă voi adresa justiției în mod hotărât. Ceea ce mă doare cel mai mult este murdărirea familiei mele. Părinții mei sunt niște oameni excepționali și cred sincer că nu merită asta", a scris pe Facebook Bogdan Mateescu.El mai spune că așteaptă derularea tuturor procedurilor, din apartamentul său de două camere: "Sunt convins că și tatăl meu o va face din apartamentul lui de două camere, singurele locuințe pe care le deținem fiecare. Eu - după 14 ani de magistratură, el, împreună cu mama mea, după 20 de ani de primărie și după o viață de muncă".Dosarul îi vizează pe Bogdan Mateescu şi pe tatăl acestuia, Mihai Mateescu, primarul oraşului Băile Govora. Cercetarea cu privire la fapte a fost dechisă în 2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care un an mai târziu şi-a declinat competenţa către DNA Piteşti, scrie Mediafax. În 2017, structura centrală a DNA a preluat dosarul de la DNA Piteşti, iar în august 2018 cauza a fost clasată. Mihai Mateescu era vizat, printre altele, de suspiciuni de luare de mită în formă continuată, în timp ce Bogdan Mateescu era vizat de acuzaţii de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.Fostul șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție Gheorghe Stan, care între timp a fost numit judecător CCR, arată, în ordonanţa de infirmare intrată în posesia Mediafax, că procurorul DNA care a clasat dosarul nu s-ar fi pronunţat cu privire la toate faptele pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale "in rem". Astfel, pentru infracţiunile de luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu pentru care a fost începută urmărirea penală prin Ordonanţa 557/P/2016 din data de 6 iulie 2015 nu a fost dispusă nicio soluţie. Potrivit documentului citat, procurorul de caz nu s-ar fi pronunţat nici cu privire la infracţiunea de complicitate la luare de mită în formă continuată, fapte presupus a fi săvârşite de magistratul Mateescu Bogdan, pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale. Totodată, nu ar fi fost verificate nici susţinerile cu privire la primirea de foloase necuvenite de către primarul Mateescu Mihai de la reprezentanţii unei firme în legătură cu atribuirea unui contract, nefiind audiaţi nici măcar martorii indicaţi în sesizare, se mai arată în ordonanță, a mai susținut Mateescu.