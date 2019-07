Robert Negoiță, sesizare la Parchet privind retrocedări din mandatul de primar al lui Traian Băsescu

"Discutăm de două parcuri din parcul IOR, dar nu numai, din nefericire sunt multe astfel de situații, astfel de spețe în Sectorul 3, dar din ce am înțeles și în tot Bucureștiul. Asta trebuie ca instituția la care mă adresez acum să identifice membrii acestei grupări organizate. În primul rând, proprietarii, dar în mod evident au avut sprijin masiv din partea instituțiilor statului, instituții care evident au fost reprezentate de niște oameni în anumite momente", a declarat primarul, la sosirea la Parchetul General, potrivit Mediafax.Robert Negoiță a precizat că mai multe școli și grădinițe din sectorul 3 și-au pierdut spațiile din această cauză, menționând că este vorba de zeci de hectare de terenuri."Această grupare organizată, acest grup infracțional este vinovat de tot ce s-a întâmplat. (...) Una din retrocedările celebre a fost semnată de către domnul Băsescu în ultima zi de mandat. Următoarea zi era deja la Cotroceni. Un teren semnificativ din zona IOR, Fosta bază Spartacus…", a completat primarul.Întrebat de ce vine cu această sesizare la Parchet abia acum, Robert Negoiță a replicat: "Pentru că până acum nu am avut imaginea atât de completă, pur și simplu permanent și mai ales de când am început să vorbim mai mult despre aceste teme încep să ajungă la mine aceste informații și sunt foarte nerăbdător, nu neapărat acum când depun această sesizare penală, ci aștept cu multă nerăbdare să vin să dau declarații în acest dosar".