Logodnicul Elenei Udrea: Este în țară, se odihnește. A avut un drum lung

”Este în țară, se odihnește. A avut un drum lung”, a declarat Alexandrov, citat de site-ul televiziunii.





Și avocatul Elenei Udrea a confirmat că fostul ministru se află în România și a precizat că decizia de a reveni în țară a fost luată în urmă cu multă vreme, însă a fost necesară parcurgerea chestiunilor procedurale, mai ales pentru că a vrut să renunțe la cererea pentru statutul de refugiat, potrivit agenției Mediafax.



„Pot să confirm că Elena Udrea este în țară. (...) Nu am nicio informație (cu privire la modul în care a intrat în țară, n.r). Pot să spun că probabil a ales cea mai rapidă cale de a se întoarce. Dacă a găsit o cursă mai rapidă către altă locație, cu mașina, probabil a ales acea cursă. Ca să nu rămână mult timp în aeroport”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, la Antena3.



Potrivit apărătorului lui Udrea, fostul ministru al Turismului nu mai are niciun dosar care i-ar putea pune în pericol libertatea.



„Din câte știu eu, nu mai are niciun alt dosar aflat în faza de urmărire penală ci există doar cele trei dosare cunoscute deja, unul la Inalta Curte - suspendat, unul la Curtea de Apel în cursul judecății fondului și altul care tocmai a fost trimis de parchet - dosar mai vechi care a fost restituit către DNA, iar acum DNA a revenit cu o nouă trimitere în judecată și este în cameră preliminară la Curtea de Apel București”.



Acesta a susținut că decizia lui Udrea de a reveni în țară nu are legătură cu recenta decizie a CCR privind completurile de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție: „A luat decizia de a se întoarce în țară de mai demult, erau însă chestiuni procedurale de parcurs în Costa Rica”.



