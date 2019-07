Un român care dormea într-o gară din Italia, bătut cu bestialitate. Agresorii i-au dat apoi foc

Românul, rănit şi în stare de inconştienţă, a fost găsit luni dimineaţă, în jurul orei 7, în gara localităţii Villafranca di Verona, de către un mecanic de locomotivă, care a alertat autorităţile. Bărbatul a fost dus la spital, iar poliţia a demarat o anchetă pentru a-i identifica pe agresori, pornind de la examinarea imaginilor de pe camerele de supraveghere instalate în gară.Potrivit publicaţiei Corriere del Veneto, bărbatul e o persoană fără adăpost, care de mai multe zile dormea în gară, pe o bancă. “Persoana are probleme cu alcoolul şi era în atenţia serviciilor sociale, care i-au oferit de mai multe ori posibilitatea de a domi în structuri adecvate, dar el a refuzat de fiecare dată”, scrie Corriere del Veneto.“Am aflat despre cazul românului bătut şi ars. Am vorbit chiar acum cu primarul din localitate, ştim numele românului, V., şi că locuieşte de mai mulţi ani la Villafranca. A încercat de mai multe ori să-şi găsească un loc de muncă, însă nu a avut o slujbă stabilă. Chiar în timpul mandatului meu de consilier, am încercat să-l ajut, însă e o persoană care nu acceptă ajutor, preferă să trăiască cu câţiva euro pe zi. Nu e o persoană agresivă”, a declarat pentru Hotnews.ro Cătălin Mustaţea, fost consilier la primăria Villafranca di Verona şi reprezentant al comunităţii de români. Legat de o posibilă pistă rasistă, Cătălin Mustatea ne-a precizat: “Imaginile telecamerelor sunt în curs de examinare de către forţele de ordine şi nu ne putem pronunţa în legătură cu ipoteza unui act de rasism. Nu au mai fost acte de rasism la noi în zonă ».La Villafranca di Verona locuieşte o comunitate bine integrată de români, formată din aproape 2.000 de cetăţeni înscrişi la Evidenţa Populaţiei.