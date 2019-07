Cântărețul Joao Gilberto, legendă a stilului bossa nova, a murit

"Tatăl meu a murit. Lupta lui a fost nobilă, el a încercat să-şi păstreze demnitatea", a scris Joao Marcelo despre legenda care ducea o viaţă solitară la Rio.Cauzele morţii nu au fost precizate.Chitarist şi cântăreţ, el a avut apariţii pe cele mai mari scene ale lumii. Printre melodiile sale antologice se numără Desafinado, Garota de Ipanema, Chega de saudade, Rosa Morena, Corcovado sau Aquarela do Brasil.De ani de zile, Joao Gilberto era prins la mijloc într-un conflict între cei trei fii ai săi, dintre care Joao Marcelo şi fiica sa Bebel Gilberto sunt şi ei muzicieni, şi ultima sa soţie de care se despărţise, Claudia Faissol, o jurnalistă de 40 de ani cu care avea o fiică adolescentă.Bebel şi Joao Marcelo o acuzau pe Claudia Faissol că a abuzat de slăbiciunea tatălui său şi că l-a dus la ruină. La sfârşitul lui 2017, fiica sa Bebel a obţinut plasarea sa sub tutelă, întrucât nu mai era în măsură să se ocupe de sănătatea şi de finanţele sale din cauza fragilităţii fizice şi mentale.Mulţi brazilieni l-au văzut ultima dată într-o înregistrare video în 2015, în care, îmbrăcat într-o pijama şi foarte slăbit, îi cânta nepoatei sale "The girl from Ipanema", cu acompaniament la chitară.