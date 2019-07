Rareș Bogdan s-a aliat cu Carmen Avram și lansează acuzații: Macron reușește să întoarcă Europa cu susul în jos și impune o nouă politică cu ajutorul lui Cioloș

„Am ales Comisia Agri, unde din câte se pare am şanse de 99% să fiu membru plin. Vor fi redeschise nişte dosare care vor trebui renegociate, foarte importante pentru noi, inclusiv legat de subvenție, unde Franţa vrea să ne lase fără subvenţii la ferme mai mari de 500 de hectare. Şi aici va fi o bătălie grea. Din păcate, aflu că domnul Ciolos îşi doreşte foarte mult această comisie şi chiar vrea să o prezideze. Având în vedere trecutul lui de comisar, când a negociat foarte prost cu România, cred că voi avea de dus o bătălie foarte grea. Va fi prima dată când voi fi în această situaţie de a negocia pentru ţara mea şi voi păstra în minte România şi chipul fermierilor pe care i-am întâlnit în campania electorală. Îmi doresc să mișcăm lucrurile pentru România”, a spus Carmen Avram, citată de Mediafax.„Nimeni de la Bruxelles nu negociază pentru Europa, ci pentru propria țară. Am văzut cum negociază pentru propria țară. Noi trebuie să ținem minte că suntem aici să ajutăm România și prin ea întreaga Europă", a mai spus Carmen Avram.Invitat în cadrul emisiunii de la Antena 3, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a arătat susținere lui Carmen Avram. "Va avea aliați în rândul celor doi europarlamentari PNL din grupul PPE care vor face parte din comisie. Pe unul îl cunoaște- dl. Motreanu, a fost și ministrul Agriculturii, și celălalt este Daniel Buda, care are mare experiență în PE. Ambii vor fi acolo, unul va fi vicepreședinte".Totodată, liberalul a vorbit critic despre politica lui Macron și despre Dacian Cioloș, lider al grupului Renew Europe. "Mă bucur că a atins subiectul Franța, pentru că Macron reușește cu 21 de europarlamentari să întoarcă Europa cu susul în jos și să impună cu ajutorul lui Dacian Cioloș și al celor din USR-PLUS să impună o nouă politică. Unul dintre proiectele lui Macron este extrem de periculos pentru România. Este legat de o nouă politică agricolă care îl va afecta direct pe fermierul român și va afecta fondurile de coeziune, pentru că vrea tăierea fondurilor de coeziune. Lucrul acesta va lovi direct în România dacă el își va impune punctul de vedere", a mai spus Rareș Bogdan.