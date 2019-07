Cluj: 500 de persoane, pregătite să alerge sâmbătă noaptea prin ”Tringhiul Bermudelor” din România

Night Run-World Most Haunted Forest, prima alergare tip trail running de noapte din Cluj Napoca, va începe sâmbătă, la ora 21.45, în renumita Pădure Hoia Baciu, cea mai misterioasă pădure din România.”Nu puţini au fost cei care au afirmat că Pădurea Hoia-Baciu este Triunghiul Bermudelor din România. Această pădure are un număr impresionant de mituri şi legende. Se poate spune că fiecare turist care vine până aici creează o nouă legendă. În ciuda faptului că este foarte puţin cunoscută, Pădurea Hoia-Baciu atrage extrem de mulţi curioşi. Sâmbătă, peste 500 de alergători vor alerga la lumina frontalelor în, se spune, cea mai bântuită pădure din lume", spun organizatorii, potrivit Agerpres.Scopul evenimentului sportiv este de a promova şi proteja pădurea Hoia-Baciu. "Evenimentul organizat de Sport Management Events (...) îşi propune să promoveze în ţară şi în lume această pădure spectaculoasă, să o protejeze susţinând activităţile ONG-urilor de mediu şi să dezvolte dragostea pentru sport în general şi alergare în particular ale participanţilor şi susţinătorilor".