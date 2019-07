Viorica Dăncilă, desculță pe plajă la Sulina. A jucat ping-pong cu Teodorovici și și-a amintit cum înota / Teodorovici le-a vorbit copiilor din tabără despre ciorba cu apă din Dunăre pe care o mânca el

Premierul Viorica Dăncilă este în turneu prin țară, alături de mai mulți miniștri, iar sâmbătă a mers la Sulina, unde a deschis tabăra pentru copiii din diaspora. Dăncilă, îmbrăcată într-o rochie înflorată, a jucat ping-pong cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Dăncilă, escortată de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, s-a plimbat desculță pe plajă. Ea a jucat și ping-pong, la Sulina, cu Eugen Teodorovici, iar când ministrul a ratat o minge, Dăncilă a spus, râzând, cu paleta în mână: "Vă anunț prima remaniere”.





Eugen Teodorovici a jucat și fotbal, cu ministrul Culturii, Daniel Breaz.