VIDEO Ce le-a spus criminalul din Făget polițiștilor care l-au prins: ”O icoană de argint m-a scos afară din casă, m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană”

Ionel Boldea a fost prins de către polițiști joi dimineața, în jurul orei 02.00. Autorul crimei din Făget a fost depistat într-o mașină, în apropiere de locuința sa din satul Bichigi. Oamenii legii nu au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru imobilizarea lui, pentru că bărbatul de 33 de ani nu a opus rezistență. El a atacat, miercuri dimineața, un bărbat și o femeie, soț și soție, aflați la jogging într-un parc din orașul Făget. Pe bărbat l-a omorât în bătaie, iar femeia a ajuns în stare gravă la spital. De asemenea, individul s-a deplasat cu o bicicletă spre localitatea Temerești, iar pe drum a mai bătut trei persoane. Ulterior, a furat o mașină, cu care a lovit un bărbat. În încercarea de a-l prinde, polițiștii au tras trei focuri de armă asupra mașinii, dar fără succes.

După ce a fost capturat , el le-a spus polițiștilor că mergea spre casă, să facă un duș. Întrebat unde a stat până atunci, a răspuns: ”într-un pom”.”Icoana care m-a scos afară din casă la șase dimineața ... o icoană de argint m-a scos afară din casă, m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei”, a spus el când era încătușat, potrivit unei înregistrări publicate de Timiș Online.”Nu aș vrea să vi se întâmple la nicicare”, le-a spus polițitilor, răstindu-se apoi la unul dintre ei: ”Nu mă agresa că mă gândesc rău”!