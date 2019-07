Ministerul Justiției vrea să aducă „profesioniști ai dreptului” și magistrați în subordinea avocatului statului la CEDO, post ocupat acum de cel care i-a făcut pe plac lui Dragnea

În acest moment, agentul României la CEDO, aflat la MAE, Viorel Mocanu, are rang de secretar de stat și are în subordine un aparat compus din 7 referenți și 3 persoane care se ocupă de secretariat, se arată în nota de fundamentare la noua OUG.











„Provocările actualei echipe a agentului guvernamental pentru CEDO, formate din 7 referenți și 3 persoane care se ocupă cu activități de secretariat, prin raportare la volumul și complexitatea lucrărilor, reprezintă un obstacol pentru derularea în condiții bune a activității de reprezentare a Guvernului român în fața CEDO...”, se arată în document.







Fostul șef al PSD a dat România în judecată la CEDO în încercarea de a scăpa de prima sa condamnare, cea din dosarul Rederendumul, când a luat 2 ani cu suspendare. Dragnea a tocmit un avocat irlandez, Bernard O'Connor, care să-l reprezinte la CEDO, și vrea să convingă instanța de la Strasbourg că nu a fost judecat corect. Dacă va câștiga la CEDO, va putea să ceară în țară rejudecarea dosarului Referendumul în speranța că, în final, va obține revizuirea condamnării, la pachet cu „spălarea” sa ca victimă a „statului paralel”.









Agentul CJUE - miza pe avizarea legislației





Și aici proiectul de OUG constată „provocări”. ”Pe de o parte se constată o diversficare a tipologiei cauzelor aflate în faza precontencioasă și contencioasă la CJUE, iar, pe de altă parte, componenta de avizare, care vizează comăatibilitatea legislației naționale cu dreptul UE, presupune un alt nivel de analiză, complex, prin raportare la numărul mare de proiecte de acte normative sau propuneri legislative ce trebuie analizate prin raportare la dreptul UE” - spune nota de fudamentare.





Și în aparatul din subordinea Agentului guvernamental la CJUE Ministerul Justiției vrea să „asigure o echipă consolidată, care să asigure un nivel eficient de desfășurare a activității specifice”.

Proiectul de ordonanță de urgență, despre care HotNews a mai scris, propune mutarea de la Ministerul de Externe la Ministerul Justiției a celor doi agenți guvernamentali care reprezintă statul român la CEDO, respectiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.Miza legată de agenții la CEDO și CJUE este destul de mare, deși cele două funcții nu sunt în lumina reflectoarelor. Înainte să intre Dragnea la închisoare și să se prăbușească de la vârful puterii, el era interesat direct de ambele funcții, după cum a mai arătat HotNews.MJ mai spune că în ultimii ani au fost multe procese intentate la CEDO de diverși cetățeni față de România: 2400 de cauze comunicate de CEDO României în anul 2016, în 2017 - 515, iar în 2018 - 252. Acestea presupun „o activitate constantă, la nivelul autorității române, de formulare de observații privind admisibilitatea cauzelor, observațiile privind cererile de acordare a unei satisfacții echitabile, examinarea posibilității soluționării cauzelor pe cale amiabilă", mai spune MJ.Printre cauzele constituite la CEDO în anul 2017 se numără și cea a lui Liviu Dragnea, care a cerut și el „satisfacție echitabilă".În 3 octombrie Dragnea a dat România în judecată la CEDO în încercarea de a scăpa de prima sa condamnare, cea din dosarul Rederendumul, când a luat 2 ani cu suspendare. Dragnea a tocmit un avocat irlandez, Bernard O'Connor, care să-l reprezinte la CEDO, și vrea să convingă instanța de la Strasbourg că nu a fost judecat corect. Dacă va câștiga la CEDO, va putea să ceară în țară rejudecarea dosarului Referendumul în speranța că, în final, va obține revizuirea condamnării, la pachet cu „spălarea” sa ca victimă a „statului paralel”.Cealaltă funcție importantă cerută de MJ de la MAE, cea de agent guvernamental la Curtea de Justiție a UE și la Tribunalul UE, este ocupată în prezent de un avocat din Craiova, Radu Canțăr, cu rang de subsecretar de stat în MAE.Instituția agentului guvernamental la CJUE este compusă din două servicii: contencios - care se ocupă de reprezentarea României în procesele de la CJUE și Tribunalul UE, și avizare și armonizarea legislației - care se ocupă de coordonarea transpunerii directivelor europene în legislația națională, precum și de avizarea tuturor actelor normative ale Guvernului din punctul de vedere al respectării legislației europene.Acest ultim punct este foarte important. Predecesorul lui Canțăr în funcția de agent guvernamental la CJUE, Răzvan Horațiu Radu, procuror de profesie, a intrat în conflict deschis cu Dragnea și cu fostul consilier al premierului Dăncilă, Darius Vâlcov. Dragnea și Vâlcov l-au atacat deschis pe fostul agent guvernamental la CJUE, în 2018, pentru că acesta nu le-a dat aviz pentru acte normative care încălcau legislația europeană.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care are în subordine Agentul CJUE, ar fi vrut să păstreze la MAE măcar acest aparat al avizării actelor normative. Proiectul de OUG prevede însă mutarea la Ministerul Justiției a întregii instituții a agentului CJUE, cu tot cu avizare și armonizare de legislație.În legătură cu agentul guvernamental la CJUE, Dragnea ar avea și interese directe și personale. De data aceasta e vorba despre dosarul Tel Drum, de la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Procurorii îl acuză pe Dragnea că ar fi constiuit un grup infractional organizat prin care ar fi obținut ilegal sume de bani și alte avantaje prin intermediul companiei Tel Drum și al contractelor acesteia pentru lucrări cu fonduri publice. Dragnea a negat acuzațiile și orice legătură cu firma Tel-Drum.În 11 decembrie 2018, Liviu Dragnea a dat în judecată Comisia Europeană, la Tribunalul UE. Fostul șef al PSD s-a plâns că Executivul european nu i-a acceptat o contestație din 1 iunie 2018 față de două rapoarte OLAF din 2016, în care Oficiul European de Luptă Antifraudă a constatat un prejudiciu de 21 de milioane de euro în urma unor presupuse fraude cu fonduri europene. Acestea fac obiectul așa-numitului dosar Tel Drum, deschis de DNA în anul 2017.Practic, Dragnea a cerut ca OLAF să fie, la rândul său, investigat de Comisia Europeană, pentru modul în care Oficiul european a făcut investigații în privința fondurilor europene care fac acum obiecul dosarului Tel-Drum de la DNA.În dosarul de la Tribunalul UE, cele două părți sunt, așadar, Dragnea și Comisia Europeană, dar, teoretic, și statul român ar putea să intervină, fie pentru Dragnea, fie pentru Comisia Europeană. Potrivit informațiilor HotNews.ro, agentul Canțăr NU a intervenit în cauza Dragnea vs. Comisia Europeană, până acum.Acțiunea lui Liviu Dragnea la Tribunalul Uniunii Europene a fost redactată tot de avocatul său irlandez, Bernard O'Connor, precum și de un alt avocat, Sebastien Gubel. Ambii apărători activează la principalul birou al firmei internaționale de avocatură NCTM, de la Bruxelles. Firma NCTM mai are birouri la Milano, Roma, Londra, Shanghai.Revenind la proiectul de OUG, acesta prevede preluarea activității celor doi agenți CEDO și CJUE de la Ministerul de Externe la Ministerul Justiției, cu tot cu „aspecte de personal, buget, bunuri și posturi”.

