Tarcea explică de ce nu mai candidează pentru șefia instanței supreme: Ce am trăit m-a făcut să îmi fie dor să trăiesc printre oameni cu bun simț și cu mai puțină imaginație

Președintele instanței supreme, Cristina Tarcea, a fost întrebată miercuri de ce nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat, spunând că experiența la conducerea instanței supreme a făcut-o să își dorească să trăiască "printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație".

Tarcea a spus că răspunsul diplomatic la această întrebare ar fi că a obosit, iar răspunsul sincer este că în calitate de președinte al Înaltei Curți trebuie să relaționeze cu persoane din afara sistemului de justiție.

"Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți, cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație. Acesta este răspunsul sincer", a declarat Cristina Tarcea.

Ea a mai spus că asaltul la care a fost supusă instanța supremă a determinat-o de mult timp să mediteze la ideea dacă merită sau nu mai merită să își ducă mai departe mandatul: "Și am spus <<da, trebuie să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu și nu când vor alții>>".