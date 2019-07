Breaz: Nu au fost tăiate bugetele teatrelor / Sumele pentru ”bunuri și servicii” au fost mai mici, dar nu au existat cereri pentru suplimentare / Nu îmi dau demisia

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a spus marți, la Guvern, unde a fost programată o discuție cu premierul Viorica Dăncilă și cu directorii teatrelor și muzeelor, că într-adevăr suma alocată pentru bunuri și servicii, de unde sunt plătiți și colaboratorii, a fost mai mică, dar managerii nu au trimis cereri pentru suplimentarea sumei, subliniind că au fost doar ”4-5 instituții” care au făcut acest lucru. De asemenea, Breaz a zis că nu își dă demisia.

Breaz a declarat nu au fost tăiate bugetele teatrelor, mai mult, acesta ar fi fost majorat cu patru milioane de lei bugetul Teatrului Național, doar că, într-adevăr, ”suma pentru bunuri și servicii a fost mai mică”.

”Nu s-au tăiat bugetele, uitați-vă foarte bine pe ceea ce înseamnă buget. TNB are un buget mai mare decât anul trecut cu 4 milioane de lei, ceea ce spun cei din teatre că banii la capitolul bunuri și servicii, suma de bani față de anul trecut este mai mică. Da, la capitolul bunuri și servicii suma este o sumă mai mică, dar un manager care primește o anumită sumă de bani, care primește un anumit buget fiind ordonator principal de credite, exact ca și un ministru trebuie să gestioneze bugetul respectiv să se încadreze în buget. Deci nemulțumirile unora dintre ei, pentru că sunt instituții din subordine care nu au nevoie în momentul de față de suplimentări sau se pot descurca cu bugetul pe care îl au în momentul de față nu au făcut și chiar am cererile dânșilor pentru această lună de deschideri la bunuri și servicii cu sumă zero, sunt doar câteva instituții care au cerut acești bani”, a declarat, marți, ministrul Culturii, Daniel Breaz, după întâlnirea cu managerii de teatru de la Guvern, acolo unde a fost prezentă și Viorica Dăncilă.

Ministrul Culturii a mai spus că nu își dă demisia, pentru că a realizat ”niște lucruri importante”.

Ion Caramitru și mai mulți directori de instituții culturale, primiți la Palatul Victoria de premierul Viorica Dăncilă, anunță un comunicat al Teatrului Național București. Întâlnirea are loc ca urmare a unei solicitări scrise, trimisă zilele trecute Guvernului României.

Din delegație fac parte: Ion Caramitru-Manager General al Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București, Andrei Dimitriu-Director General al Filarmonicii ”George Enescu”, Bianca Ionescu- Manager al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și Călin Dan-Manager General al Muzeului Național de Artă Contemporană.

Această întâlnire are loc în urma apelului lansat de mai multe instituții de cultură din România, în urma reducerii bugetelor, fapt care a dus la blocarea parțială a activității acestora, dar și la concedierea unor colaboratori. Numai în cazul Teatrului Național din București, bugetul a fost scăzut cu două milioane de lei la capitolul ”Bunuri si servicii”, suma capitolului bugetar ”Venituri proprii” fiind mărită cu aproximativ un milion de lei, se arată în textul remis MEDIAFAX. Întâlnirea de la Palatul Victoria are loc după discuțiile pe care o delegație numeroasă de directori din instituții de cultură le-a avut, pe 19 iunie, cu ministrul Culturii, Daniel Breaz, ”dialog care nu a dus la nicio concluzie”, spun cei de la Teatrul Național.