Doina Pană, la DIICOT pentru a studia dosarul deschis după ce a susținut că a fost otrăvită cu mercur

Vicepreședintele PSD Doina Pană susținea că atunci când a fost nevoită să renunțe, din motive de sănatate, la funcția de ministru a descoperit că a fost otrăvită cu mercur. "Pe la sfârșitul lui noiembrie am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament și, cu toate astea, mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și, în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare”, susținea Doina Pană, într-o intervenție telefonică la Antena 3.





Conform surselor citate, Doina Pană a venit la DIICOT la solicitarea sa, pentru a vedea stadiul dosarului deschis in rem.La începutul lunii februarie 2018, Poliția a trimis procurorilor DIICOT o sesizare după ce Doina Pană a susținut că fost intoxicată cu mercur. Tot atunci, a fost începută urmărirea penală in rem pentru două infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat și tentativă de omor."Urmărirea penală la acest moment se desfășoară in rem, nu avem niciun suspect, însă în cauză au fost audiate multe persoane și s-a efectuat și un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul le analizează, dar la momentul acesta nu putem face publice prea multe amănunte, țin de apanajul procurorului de caz și așa cum publicul larg are interesul să cunoască evoluția acestei cauze, vă dați seama că interesați sunt și cei vizați de această anchetă", declara procurorul-șef al DIICOT.Surse apropiate anchetei precizau că în acest caz a fost audiată și Doina Pană, care a depus mai multe documente medicale din care reieșea că aceasta avea în organism o cantitate dublă de mercur.