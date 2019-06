Dosar penal pentru înșelăciune în cazul copiilor care au rămas blocaţi pe aeroporturi din străinătate

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu anunță, vineri seară, că joi, 27 iunie 2019, organele de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la condiţiile de organizare a unor deplasări în străinătate, respectiv New York şi Tokyo, oferite de Asociaţia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, constând în aceea că nu a oferit condiţiile de cazare şi transport stabilite în contracte, beneficiari fiind persoane minore.Astfel, s-a format un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, dosar care se află în supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea de înșelăciune.Și Ministerul Turismului s-a autosesizat în cazul taberei pentru copii organizate în Tokyo de către o asociație din Gorj care nu avea licență pentru activitatea de turism. Copiii ar fi fost blocați câteva zile prin aeroporturi și unii nu aveau posibilitatea de a se întoarce acasă.În anul 2017, inspectorii Ministerului Turismului au sancționat această asociație cu suma de 30.000 de lei pentru că desfășura activități specifice unei agenții de turism fără a deține, însă, licență de turism. Asociația organiza excursii sub pretextul unor tabere pentru copii. Controlul s-a desfășurat în urma unei sesizări depuse de un părinte care a fost nemulțumit și a considerat că minorii care au luat parte la acea tabără au fost puși în pericol.