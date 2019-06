MApN îl acuză pe reprezentantul din Ungaria că a denaturat discuțiile purtate pe marginea situației cimitirului din Valea Uzului

„Referitor la întâlnirea de lucru de miercuri, 26 iunie, de la București, organizată la nivel de experţi între reprezentanţii părţii române şi cei ai părţii ungare pentru analizarea aspectelor de interes comun în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, partea română constată cu regret denaturarea discuțiilor de către reprezentantul Institutului și Muzeului Militar din Ungaria, pe marginea situației Cimitirului internațional al eroilor din Valea Uzului”, transmite MApN într-un comunicat.







MApN: Nu putem fi de acord cu declarațiile false și nici cu instrumentalizarea unor întâlniri tehnice pentru a justifica obiective de politică națională ale Ungariei





Presa din Ungaria: A devenit clar pentru partea română că sub crucile de beton de la Valea Uzului se gasesc morminte ale unor soldați maghiari







„Întâlnirea dintre Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE) și instituțiile omoloage din Ungaria a urmărit, între altele, discutarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept privind Cimitirul internațional al eroilor din Valea Uzului și prezentarea soluțiilor avute în vedere pentru asigurarea unei cinstiri demne a eroilor, indiferent de naționalitate, înhumați în această necropolă.În cadrul discuțiilor, partea ungară și-a argumentat poziția prin raportare exclusiv la o schiță din anul 1917, a unui alt cimitir, care a fost extins în anul 1926, de Societatea Cultul Eroilor care funcționa la acea vreme în statul român și, ulterior, în anul 1944, prin reînhumarea unor eroi de diferite naționalități căzuți în luptele purtate în împrejurimi în contextul Primului și celui de Al Doilea Război Mondial.Dovezi arhivistice incontestabile privind caracterul multinațional al Cimitirului eroilor din Valea Uzului au fost prezentate de partea română în cadrul discuțiilor, fiind respinse astfel orice alegații privind o așa-zisă profanare de către autoritățile locale din Dărmănești a vreunei parcele unde ar fi fost înhumați soldați austro-ungari.În egală măsură, partea română a respins ca inacceptabilă propunerea părții ungare de a realiza o expertiză tehnică exclusiv la parcela unde au fost montate recent crucile din beton, arătând că are în vedere organizarea unor inspecții tehnice la nivelul întregului Cimitir internațional, cu participarea reprezentanților tuturor statelor ai căror eroi se odihnesc în acest cimitir, inclusiv Ungaria.Partea română rămâne angajată într-un dialog deschis și onest cu partea ungară, dar nu poate fi de acord cu declarațiile false și nici cu instrumentalizarea unor întâlniri tehnice, în care partea română s-a implicat cu bună credință în dorința identificării unei soluții și detensionării situației, pentru a justifica obiective de politică națională ale Ungariei.”Presa din Ungaria a scris, după ce reprezentanți ai Ministerului Apărării s-au întâlnit cu omologii maghiari de la Institutul şi Muzeului Militar din Ungaria, că a devenit clar şi pentru partea română că sub crucile de beton ortodoxe amplasate de către Primăria Dărmăneşti sunt rămăşiţe ale unor soldaţi maghiari, căzuți în Primul Război Mondial. Astfel, potrivit şefului delegaţiei maghiare, col. Vilmos Kovács, comandantul Institutului şi Muzeului Militar, partea maghiară a ”solicitat încetarea acestei situaţii de profanare gravă”, iar ca prim pas a fost iniţiată explorarea zonei de sub crucile de beton, relatează Hirado.hu.Potrivit sursei citate, partea română consideră că exhumarea este acceptabilă numai în cazul în care va acoperi întregul cimitir al eroilor, a explicat comandantul. Pentru moment, s-a rămas la studierea, de către ambele părţi, a documentelor de arhivă prezentate de către fiecare.