Iubita lui Mazăre spune că la nuntă șampania va fi înlocuită de suc: Pentru dragoste, orice obstacol e trecut

Roxana Mihalache, iubita lui Radu Mazăre, a declarat, după ce l-a vizitat la Rahova, că nu a discutat nimic despre nuntă cu fostul edil, însă cel mai probabil vor servi suc și fursecuri la ceremonie. Mihalache a mai spus că Mazăre coase și calcă fețe de pernă și cearșafuri, relatează Mediafax.

„Nu am discutat nimic despre nuntă. nici despre ținută. Acest lucru nu este un subiect foarte important. O să merg mâine la primărie să depun actele (pentru nuntă, n.r.). Pentru mine nu e un lucru foarte important rochia”, a spus Roxana Mihalache, după vizita de la Penitenciarul Rahova.

Potrivit acesteia, fostul edil „arată foarte bine”.

„Se ține tare în continuare. (...) Pentru dragoste, orice obstacol poate fi trecut. (...) Am mai trecut prin etapa asta când a fost arestat preventiv și era la Constanța, mă așteptam la acel geam, la acel telefon să vorbesc cu el. (...) Mi-a spus că avem voie să stăm la masă de ziua lui”, a spus logodnica lui Radu Mazăre.

Întrebată care este activitatea fostului edil, Roxana Mihalache a răspuns: „Merge la muncă, toate zilele sunt la fel. Croiește cearșeafuri, trage la mașină cearșeafuri, fețe de pernă, calcă. I-am spus că pot să-l ajut”.

De asemenea, sursa citată a mai spus că, cele necesare pentru nunta din penitenciar trebuie cumpărate din interiorul unității de detenție.

Întrebată cu ce va înlocui șampania de la nuntă, Roxana Mihalache a spus: „Cu suc. (Iar tortul, n.r.) Probabil cu niște fursecuri”.

Mihalache a mai declarat că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie, însă vor trece peste faptul că acesta este închis și că de când l-a cunoscut pe Mazăre, s-a simțit în luna de miere.

„Nu m-am așteptat (să o ceară de soție, n.r). Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (...) Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. (...) Nu ne-am gândit la copil. Nici înainte, nici acum. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (...) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, a declarat aceasta.

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, vrea să se căsătorească cu iubita sa pe data de 10 iulie, așteptând în acest sens un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când împlinește și 51 de ani, dar acest lucru nu va fi posibil.