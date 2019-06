VIDEO Madonna stârnește controverse cu noul videoclip ”God control” care conține imagini violente explicite/ Mesajul artistei: ”Te face să te simți prost? Foarte bine, poate așa vei face ceva”

Videoclipul începe cu imaginea unui bărbat care deschide focul într-un club, amintind de masacrul comis în clubul gay Pulse din orașul american Orlando în iunie 2016, când 49 de persoane au murit și 53 au fost rănite. Producția muzicală se încheie cu textul "În fiecare an, peste 36.000 de americani sunt uciși cu arme de foc și aproximativ alți 100.000 sunt răniți. Nimeni nu este în siguranță. Controlul armelor de foc. Acum".

”Te face să te simți prost? Foarte bine, pentru că așa poate vei lua atitudine și vei face ceva„, este mesajul Madonnei.

De asemenea, artista citează o declarație a activistei Angela Davis: "Nu mai accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Schimb lucrurile pe care nu le accept".

Scenele filmate în club sunt violente și sângeroase, motiv pentru care a stârnit o serie de critici.

Până la un alt atac armat comis în octombrie 2017, la un festival muzical din Las Vegas, în urma căruia au murit 58 de persoane, masacrul din clubul Pulse a fost considerat cel mai mare din istoria modernă a SUA. Autorul atacului, Omar Mateen, împuşcat mortal de forţele de ordine, s-a descris drept un "soldat islamic".

"Vreau să atrag atenția, prin platforma mea, ca artist, asupra unei probleme din America ce a scăpat de sub control și distruge vieți inocente. Criza poate lua sfârșit dacă se modifică legile care nu ne protejează„, și-a explicat demersul Madonna, potrivit Guardian.



This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out.