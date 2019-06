Angajații teatrelor și colaboratorii protestează, duminică, în Piața Victoriei, față de concedierile masive și întârzierile salariale

Artiști și persoane angajate sau în colaborare cu instituții din mediul cultural din București vor protesta duminică, în Piața Victoriei, într-un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca umare a taierilor bugetului și a întârzierii subvențiilor din partea primăriei municipiului București, arată pagina de Facebook a evenimentului ”Im-protest In Piata Victoriei (Chemăm Toți Artiștii În Stradă)”. Totodată, președintele Comisiei de cultură, Gigel Știrbu, critică, într-un comunicat de presă, recentele disponibilizări din teatrele românești. "Când nu aduce beneficii electorale, cultura e aruncată la gunoi de către PSD", spune Gigel Știrbu.

”E momentul ca toți, artiști si persoane angajate sau în colaborare cu instituții din mediul cultural din București, și nu numai, să ne strângem într-un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca umare a taierilor bugetului și a întârzierii subvențiilor din partea primăriei municipiului București.

Situația este deosebit de dezastruoasă, cu toții o resimțim direct: onorarii întârziate luni de zile, proiecte anulate, spectacole tot mai puține, o totală lipsă de siguranță din orice punct de vedere”, arată pagina evenimentului.

De asemenea, într-un comunicat de presă, președintele Comisiei de cultură, Gigel Știrbu, spune că atunci "când nu aduce beneficii electorale, cultura e aruncată la gunoi de către PSD".

"Nu erau de ajuns apelurile din presă ale marilor artiști ai teatrelor românești că nu au fost plătiți de câteva luni pentru spectacolele lor, pentru că nu ar fi obținut un buget suficient de mare de la Primăria Capitalei. Acum, «chiar înainte de vacanța de vară, li s-a desfăcut contractele de muncă a 50 de angajați ai Teatrului Național București» care se ocupau de proiecții, sunet, lumini, activități fără de care teatrul nu poate functiona, iar multe spectacole nu vor mai putea avea loc, după cum a declarat actorul Marius Manole. În pofida acestora, au fost păstrați în TNB zeci de oameni inutili, singura «calitate» a lor fiind că au fost angajați de către PSD! În concluzie, PSD face ce știe mai bine: înțesează și păstrează oameni servili în toate instituțiile publice, necontând valoarea oamenilor angajați în prodigioasele instituții de cultură. Aceste concedieri sau neplăți ale prestațiilor actorilor au avut loc în contextul în care atât Guvernul, cât și Primăria Capitalei au tăiat bugetul institutiilor culturale. Concret, Ion Caramitru, managerul general al TNB, a declarat ca, în anul 2019, bugetul pentru bunuri si servicii a scăzut cu 2 milioane de lei. S-a ajuns la situația gravă ca actorii independenți au ajuns să își cerșească drepturile legale de a fi plătiți pentru munca lor și să semnaleze, disperați, în presă, că nu primesc vreun răspuns de la autoritățile centrale abilitate", scrie deputatul Gigel Știrbu, potrivit Mediafax.

Deputatul acuză partidul din spatele primarului general și al ministrului Culturii de lipsă de interes pentru acest domeniu în afara campaniei electorale: "iar se dovedește, ca și în anii trecuți, că domeniul cultural nu reprezintă o prioritate pentru PSD! Doamna Gabriela Firea ne demonstrează că domeniul cultural e bun numai atunci când îi aduce capital de imagine! Nu ne mai conving lacrimile ei de crocodil, când realitatea este că a dus primăria capitalei în faliment din cauza incapacității ei de a administra și de a direcționa banii publici pe contracte cel puțin dubioase (exemplul achiziționării autobuzelor turcești de două ori mai scumpe decât mijloacele de transport în comun fabricate în România, dar la fel de performanțe). Mai mult decât atât, este de-a dreptul revoltător că principalul responsabil cu bunul mers al lucrurilor la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale, adică domnul Daniel Breaz, nu dă vreo explicație sau nu se străduiește să gasească soluții la problemele cu care se confruntă teatrele și actorii noștri. A devenit o practică obișnuită pentru dl Breaz, politica de a băga capul în nisip, asemenea struțului", se arată în comunicat.

Președintele Comisiei de cultură solicită de urgență o întâlnire a miniștrilor Finanțelor, Culturii și a primarului Capitalei pentru a debloca această situație din domeniul cultural românesc: "Altfel, veți fi vinovați de dezastrul din cultura românească și de regresul care s-a înregistrat la nivelul întregului sistem, din cauza incompetenței guvernării din ultimii ani!".

"Ce se petrece acum în teatre nu se cheamă concedieri masive, ci destabilizare", a scris pe Facebook actrița Dorina Chiriac.

Este vorba despre "54 tehnicieni din TNB. 31 tehnicieni din ArCub. Sute de actori colaboratori neplătiți de atâtea luni în absolut toate teatrele. Teatre aflate în faliment. Festivaluri rase complet. Proiecte înghețate. Toate astea înseamnă vieți puse în pericol. Concedierea unui singur om afectează existența celor de care depinde încadrarea lui în muncă. Familii afectate, colegi rămași afectați de faptul că nu își pot continua activitatea cu echipe știrbite masiv. Lovitură? Da. De ce nu există conștientizare în opinia publică? Pentru că societatea noastră nu înțelege importanța manifestării culturale în viața sa. Nu găsește importantă spiritualitatea sa individuală hrănită prin teatru. Teatrul nu e o nevoie imediată. Arta nu e o utilitate. Arta e despre sinele omului, iar asta e ceva ignorat de mai bine de o sută de ani", a scris actrița.

La finalul unui spectacol istoric, "Viforul", actorii Teatrului Național au apărut pe scenă purtând banderole în semn de protest pentru situația din TNB.

"Purtăm aceste banderole, după cum vedeți, pe mâini. Ne cerem scuze scenografilor că nu am anunțat că o să stricăm costumul. E forma noastră de protest pentru ce se întâmplă în momentul ăsta în cultura noastră și ce se întâmplă în țara noastră. După cum ştiţi, s-au tăiat foarte mulţi bani de la teatre şi de peste tot de unde se face artă. Poate că ăsta e și un scop ascuns. Dar nu ar fi atât de groaznic că am primit doar 30% din buget și că nu mai putem face nicio producție, asta nu înseamnă nimic, pe lângă faptul că ieri, 50 din colegii noştri au fost daţi afară. Sigur, că noi suntem aici ca să ne vedem, dar în spatele nostru sunt foarte mulți oameni care muncesc pentru noi, oameni fără de care acest teatru nu ar funcţiona, oameni pentru care teatrul înseamnă la fel de mult ca și pentru noi. Cincizeci de oameni au fost dați afară, li s-a desfăcut contractul de muncă înaintea vacanței de vară. Rugăm, pe această cale, dacă ne aude cineva, de la Ministerul Culturii și toți cei implicați care îi pot ajuta pe acești oameni, să deblocheze acele posturi. Sunt posturi care există și, dacă s-ar debloca acele posturi, acești oameni ar putea fi angajați. Pentru teatru nu ar costa mare lucru, ar fi în regulă pentru toată lumea, Ministerul Culturii, Guvernul României. Altfel, să știți că Teatrul Național este blocat. Fără aceşti oameni nu mai funcţionează nicio sală. «Pădurea spânzuraţilor», multe spectacole, nu vor mai putea avea loc pentru că au fost daţi afară oameni care se ocupau de videoproiecţii, de sunet, de lumini. Fără acești oameni, teatrul nu o să poată funcționa, noi n-o să putem funcţiona fără ei", a fost şi apelul lui Marius Manole, după spectacolul "Viforul", din finalul stagiunii, pe scena TNB.

La rândul său, Mihai Călin a vorbit la finalul ultimei reprezentații din stagiune cu spectacolul "Orchestra Titanic": "Vă așteptăm din septembrie în noua stagiune a Teatrului Național. Voiam să vă spunem și să tragem un semnal de alarmă, prin dumneavoastră și prin alte metode, direcției Teatrului Național, Ministerului Culturii, Ministerului de Finanțe și primului ministru al României, că ne aflăm într-o situație foarte grea care riscă să devină dramatică. De două zile, nu știm lucrurile în detaliu, dar probabil, din cauza unor tăieri de buget în cultură situația a devenit foarte grea și colegii noștri, 55 de oameni din corpul tehnic al Teatrului Național, care sunt angajați colaboratori printr-o firmă externă sunt dați afară".

Miercuri, și regizorul Radu Afrim anunța, într-un mesaj publicat pe Facebook: "Azi au fost dați afară din Teatrul Național București zeci de tehnicieni (mașiniști, luminiști, oameni de la sunet, video, cabiniere, recuziteri etc). Adică fix oamenii necesari facerii și păstrarii unor spectacole (într-un teatru cu 6 săli). Există în TNB zeci de oameni inutili despre care de câte ori întreb «cu ce se ocupa asta?» nimeni nu știe să-mi răspundă. Sunt sigur că de aceștia nimeni nu s-a atins. Așa cum nu s-a atins nici de actorii angajați care nu joacă de ani de zile nimic, dar iau salarii uriașe. Sistemul nu e ok, nu e ok deloc, sunt sigur ca infecția asta se va extinde și la celelalte teatre, deja e dificil de tot să scoți în România un spectacol de care să nu-ți fie rușine din punct de vedere tehnic, care să sune și să arate cât de cât european. Ce e de făcut? Pe cine interesează?".