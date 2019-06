VIDEO Stadiul șantierelor de autostrăzi din țară: De la promisiunile celor 180 de kilometri deschiși în acest an, la scenariul celor doar 43 de kilometri care vor fi deschiși după șase ani de lucru

Info pe scurt:



- În momentul de față în România se lucrează - cel puțin pe hârtie - la circa 194 de km de autostradă.



- Singurele tronsoane de autostradă care, fără dubii, vor fi deschise circulației în 2019 măsoară circa 43 de km și sunt pe loturile 3 și 4 din A1 Lugoj - Deva. Autostrada e în lucru încă din 2013 și cele două tronsoane erau așteptate să fie gata și acum un an când autoritățile de la drumuri își făceau planurile .



- La începutul anului, autoritățile de la Transporturi, în frunte cu ministrul Cuc, promiteau ca până la finalul lui 2019 să fie deschiși traficului nu mai puțin de 180 de km d autotradă. Acum însă, previziunile au devenit mai reținute.



- Pe lângă cele două tronsoane de pe Lugoj - Deva, Compania de Drumuri se mai bazează pe promisiunile constructorilor de pe alte patru loturi - în total 74 de km - că vor termina în acest an. Optimismul nu le este însă împărtășit și de experții independeți, care zic doar de unele bucăți că au șanse pur teoretice să fie deschise.



- Veștile bune? Trei noi șantiere au fost deschise în acest an și mobilizarea contructorilor e bună: A7 Centura Bacău (16 km), A3 Borș - Biharia (5,3 km) și A3 Râșnov - Cristian (6,3 km). Dacă mobilizarea constructorilor s-ar păstra, iar unele aspecte birocratice (exproprieri, relocare utilități) s-ar rezolva rapid, șansele ca acestea să fie gata până la final de 2020 sunt bune.



- Până în decembrie ar putea începe construcția în teren pe prima secțiune de 13,7 km din autostrada A1 Sibiu - Pitești , urmând ca lucrările grele să înceapă de la primăvară.

Două loturi de autostradă, deschise în sfârșit după șase ani de lucru



„În iulie și august Loturile 3 și 4 din A1 Lugoj - Deva vor fi gata. Le vom deschide pe amândouă circulației în același timp, nu le vom deschide separat. Până se fac procedurile de recepție probabil nici nu va fi o lună diferență între ele”, a declarat pentru HotNews.ro Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri (CNAIR).



„Noi milităm să fie deschise cum sunt ele gata”, susține Ionuț Ciurea de la Asociaia Pro Infrastructura (API). „Nu are sens să ții închis un lot de autostradă care e gata chiar și o zi. Vorbim de siguranță până la urmă. Siguranța traficului desfășurat pe autostradă față de traficul care se desfășoară acum pe un drum național. Ne permitem să stăm cu loturi muzeu doar ca să sune mai bine că am deschis 43 de kilometri și nu 21?”, a declarat Ciurea pentru HotNews.ro.



Cu cele două loturi deschise, șoferii vor putea practic circula de la Sibiu până la granița cu Ungaria de la Nădlac pe autostradă, mai puțin pe o porțiune de circa 13 km între Holdea și Margina.



Acolo va trebui realizat o secțiune de autostradă ce va conține o serie de tuneluri care să treacă prin dealuri, însă deși se știe de această situație de aproape șase ani, autoritățile de la drumuri nu au reușit să încheie un contract pentru proiect și execuție nici până în ziua de azi...



VIDEO - Lotul 3 - De la Holdea la Ilia:







VIDEO - Lotul 4, zona dealului Șoimuș care a dat cel mai mult de furcă firmei UMB:







A10 Sebeș - Turda - Lotul 1 și Lotul 2



Loturile 1 și 2 din A10 Sebeș - Turda sunt în lucru din martie-aprilie 2015 și însumează circa 41 de kilometri. Cele două tronsoane se continuă cu Loturile 3 și 4 deschise în 2018 (29 km).



„Lotul 1 trebuie să se finalizeze până la finalul anului. La fel și Lotul 2. Așa au promis constructorii. Dacă Lotul 2 nu va fi și el gata, va fi deschis doar primul lot. Constructorul de pe Lotul 2, Aktor, a dat el singur comunicat că va fi gata în acest an”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.



Reprezentantul Pro Infrastructura susține însă că Lotul 2 are zero șanse să fie gata în acest an, iar pentru Lotul 1 s-ar putea vorbi de maxim o deschidere parțială, deși improbabilă.



„Pentru Lotul 1, parțial, mai sunt doar șanse teoretice. Este vorba despre o bucată de circa 8 kilometri de la nodul Alba Iulia Sud la Sebeș pe o parte din bretele. Bucata aia ar fi foarte utilă pentru că ai scăpa traficul de tranzit de Lancrăm și de toată zona aia unde e bară la bară. Dar mai e mult de lucru acolo și e aproape exclus să poată fi deschisă circulația anul acesta”, a explicat Ciurea.



VIDEO - A10 Sebeș - Alba Iulia Nord









Autostrada Transilvania - șanse mici pentru A3 Iernut - Chețani



Pe lângă cei 44 de km de pe Lugoj Deva, reprezentanții de la Drumuri mai spun că se bazează și pe alți 33 de kilometri pe A3 de la Chețani la Câmpia Turzii pe care să-i deschidă în acest an. Cele două tronsoane sunt în lucru din 2017.



„Conform promisiunilor constructorilor ar trebui să fie gata ambele loturi de la Iernut până la Câmpia Turzii”, a declarat Șerbănescu.



Din partea Pro Infrastructura, însă, previziunile sunt mult mai reținute. Șanse - puține, ce-i drept - ar avea doar lotul de circa 18 km dintre Iernut și Chețani unde lucrează italienii de la Astaldi, în timp ce pe lotul Chețani - Câmpia Turzii, constructorul Straco a ajuns la doar 25% progres fizic în teren.



„Lotul construit de Astaldi are doar șanse teoretice, hai să zicem 10-20% șanse să poată fi deschisă circulația anul acesta. Teoretic s-ar putea, însă e foarte dificil, depinde de foarte mult de vreme și depinde și financiar unde Astaldi ar putea avea probleme”, este de părerea Ionuț Ciurea.



VIDEO - Nodul rutier de la Iernut (Lotul Astaldi):









Trei noi șantiere de autostrăzi din acest an cu o mobilizare foarte bună



În 2019 trei noi șantiere de autostrăzi au demarat în teren. Dintre acestea, unul este practic prima bucată de autostradă din Moldova - 16 km din A7 care se suprapune cu Centura Bacăului (proiect cu o lungime totală de 32 km). Proiectul a fost contractat la finele anului trecut cu constructorul român (și local) UMB, iar din luna martie acesta are o mobilizare foarte bună pe șantier.



„Mobilizarea e foarte bună și se vede. Se concetrează mult pe bucata de autostradă din tot proiectul. Ca să fie gata în 2020 ar trebui să tragă foarte tare și să nu existe alte impedimente birocratice - sunt multe exproprieri de făcut și sunt multe relocări de utilități de făcut. Nu e ușor, dar dacă e un constructor care să poată face treaba asta atunci UMB e acela”, apreciază reprezentantul Pro Infrastructura.







VIDEO - Prima filmare din dronă cu A7:









A3 Borș - Biharia - 5,3 km - Autostrada care ajunge la granița cu Ungaria



Primul tronson care va lega Autostrada Transilvania de granița cu Ungaria - cei circa 5,3 km de la Biharia până la Borș au fost contractați în decembrie 2018 pentru circa 28,5 milioane de euro cu o asociere condusă de Trameco SA. Din primăvară constructorul a intrat în șantier.







„E un lot relativ ușor, mai greu e la nodul rutier. Nu va fi gata anul ăsta, dar mobilizarea e bună și e realist să fie gata în 2020. Ungaria probabil va termina bucata lor de autostradă în iarnă sau în primăvară. Cel mai probabil vor termina înaintea noastră”, este de părerea Ciurea.



VIDEO - Nodul Biharia:









A3 Râșnov - Cristian - 6,3 km + 3,5 km de drum de legătură



A fost contractat încă din 2017, dar abia din luna mai a fost emisă autorizația de construire - și doar pentru 60% din lucrări. De la finalul lunii mai, însă, constructorul a intrat pe teren.







„Au decopertat aproape toată secțiunea de autostradă. Pentru o lună din momentul în care s-a intrat în teren progresul e foarte bun. Teoretic, dacă totul decurge ok, la finele anului viitor ar putea fi gata. Dar și aici sunt probleme de birocratice de rezolvat - relocări de utilități și exproprieri în zona Cristian”, a explicat Ionuț Ciurea.





VIDEO - Primele imagini cu lucrări pe Râșnov - Cristian:













Primele lucrări pe Sibiu - Pitești până la finalul anului?







După o licitație lansată încă din august 2017, Compania de Drumuri a contractat în aprilie secțiunea Sibiu - Boița (13,17 km), parte din A1 Sibiu - Pitești. Contractul a fost semnat cu Porr Construct pentru circa 129 milioane de euro și presupune un termen de un an pentru proiectare și trei ani execușie. Cu toate acestea, există șanse ca până la final de an să apară primele semne de șantier pe secțiunea din zona Sibiului.





„Anul ăsta poate vom vedea, pe final, primul târnăcop pe Sibiu - Boița, prima secțiune din Sibiu - Pitești. Probabil lucrările mai serioase vor începe abia din primăvara următoare”, e de părere Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura.





Stadiul șantierelor de autostradă în lucru:



A0 Sud Lot 2 (16,3 km) - Constructor: Alsim Alarko (contractat în 2019) - Stadiu: 0%





A0 Sud Lot 3 (18 km) - Constructor - Aktor-Euroconstruct (contractat în 2019) - Stadiu 0%





A1 Sibiu - Boița (13,2 km) - Constructor: Porr (contractat în 2019) - Stadiu: 0%





A1 Lugoj - Deva, Lot 3 (21,14 km) - Constructor: Comsa (contractat în 2013) - Stadiu: 95%





A1 Lugoj - Deva, Lot 4 (22,2 km) - Constructor: UMB (contractat în 2013) - Stadiu: 97%





A3 Rășnov - Cristian (6,3km+3,5km) - Constructor: Straco (contractat în 2017) - Stadiu: 5% (mai 2019 autorizație de construire)





A3 Iernut - Chețani (17,9 km) - Constructor: Astaldi-MaxBoegl (din 2017) - Stadiu: 64%





A3 Chețani - Câmpia Turzii (15,7 km) - Constructor: Straco (din 2017) - Stadiu: 23%





A3 Borș - Biharia (5,3 km) - Constructor: Trameco (contractat în dec. 2018) - Stadiu: 5%





A7 Centura Bacău (16,2 km de autostradă / 30 km în total) - Constructor: UMB (contractat în dec 2018) - Stadiu: 15%





A10 Sebeș Turda, Lot 1 (17 km) - Constructor: Impresa Pizzarotti (din 2015) - Stadiu: 70%





A10 Sebeș - Turda, Lot 2 ( 24,2 km) - Constructor: Aktor (din 2015) - Stadiu: 50%