Proiect: Trotinetele electrice, introduse în Codul Rutier / Vor putea fi folosite pe drumurile publice fără a risca amenzi

Potrivit proiectului depus de PNL și citat de Mediafax, trotineta electrică este definită ca "vehicul cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 40 km/h și care este echipat cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW”."Dacă un drum este prevăzut cu o pista specială destinată circulației bicicletelor și a trotinetelor electrice, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă”."Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor și a trotinetelor electrice, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, și să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare", arată textul legii.Trotinetele vor putea fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta, pe partea carosabilă, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani, conform textului de lege."Bicicletele, trotinetele electrice și mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare", arată sursa citată.De asemenea, este prevăzută și obligativitatea purtării unei căști de protecție pentru conducătorii trotinete electrice pe drumurile publice, dacă aceștia au sub 18 ani.Conform expunerii de motive, Codul Rutier, OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, definește mopedul ca fiind autovehiculul cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Așadar, în prezent, toate trotinetele electrice care depășesc viteza de 25 km/h se încadrează la categoria mopede. "Pentru a putea conduce un moped este necesar deținerea unui permis de conducere categoria minimă AM sau superioară în clasă. Conducerea fără un astfel de permis este considerată infracțiune și pasibilă de închisoare. Apoi, un astfel de autovehicul nu poate circula pe trotuar, ci doar pe carosabil, fiind necesară înmatricularea. Conform Codului Rutier, «tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care țin și evidența acestora»", arată motivarea legii.Astfel, inițiatorul consideră că "vidul legislativ face ca cei care folosesc trotinete electrice să o facă pe riscul lor, nefiind clar unde trebuie să circule cu ele și nici ce obligații au în cazul în care sunt opriți de către poliție în trafic"."Autoritățile locale încurajează achiziționarea de astfel de mijloace de transport, dar avem nevoie de reglementare pentru a impulsiona și mai mult ceea ce acum reprezintă doar inițiative timide și izolate", conform expunerii de motive semnate de deputatul PNL Sorin-Dan Moldovan.Inițiativa legislativă are susținerea a 30 de deputați PNL. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.