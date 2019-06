Codul Administrativ: 80% din redevențele din exploatarea resurselor la suprafață, venit la bugetul local și județean în proporție egală

„40% la nivelul bugetului local al județului pe teritoriul asupra căruia există activități de exploatare și 40% la bugetul local al comunei, orașului sau municipiului și 20% la bugetul de stat. Trebuie să beneficieze și autoritățile locale de bogățiile subsolului, nu doar Guvernul României”, a explicat Suciu, potrivit Medifax.Ministrul Dezvoltării a vorbit și despre obligațiile aleșilor locali.„Un subiect care a fost interpretat în fel și chip. Aleșii locali vor răspunde exclusiv pentru aprecierea necesității și oportunitatea actelor administrative. Acest lucru nu înseamnă că nu răspund pentru legalitate. Pot înțelege poziția sindicatelor din administrație, pot înțelege până la un anumit punct ipoteza conform căreia orice nobil pune un funcționar public să facă o ilegalitate și doar funcționarul public răspunde. Acest lucru este fals. Niciodată, niciun ales local nu trebuie să oblige un funcționar public să încalce legea. Însă există funcționari care refuză să semneze un act administrativ deși știu că acest lucru este perfect legal. Dacă ne dorim ca fiecare să aibă responsabilitatea funcției sale, acest lucru trebuie să se întâmple și în administrația publică locală. Despre schimbarea modalității de adoptare a unor anumite acte normative, respectiv hotărârile consiliului local sau județean, care se vor adopta cu majoritate absolută, respectiv jumătate plus unul din numărul consilierilor în funcție. Singura excepție va fi cea de înstrăinare a bunurilor imobile, care rămân în continuare cu două treimi din numărul consilierilor în funcție”, a mai spus Suciu.„Un subiect pe care îl consider de mare importanță. Orice comunitate care vrea să își ateste azi domeniul public trebuie să trimită la minister, la o direcție care astăzi are șase funcționari, din care doi sunt în concedii, să rezolve miile de dosare de atestare a domeniului public. Nerezolvarea acestei probleme ne-a împiedicat în derularea foarte multor proiecte de finanțare europeană. Prin Codul Administrativ acest lucru se face prin hotărâre de Consiliu local sau județean, și nu prin hotărârile de guvern”, a mai menționat ministrul Daniel Suciu.