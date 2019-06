VIDEO UPDATE Viorica Dăncilă: Guvernul nu va mai adopta nicio Ordonanță de Urgență legată de funcționarea justiției

Premierul Viorica Dăncilă susține că Guvernul nu va mai adopta nicio Ordonanță de Urgență legată de funcționarea justiției și că orice modificare privind funcționarea sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, cu consultarea celor din sistem și a organismelor internaționale. De asemenea, ea a susținut că Guvernul va respecta recomandările organismelor internaționale.

Dăncilă a făcut aceste declarații la începutul ședinței de marți a Guvernului.

"Am observat că în spațiul public sunt lansate din nou discuții despre modul în care ar trebui să acționeze sau să nu acționeze Guvernul în privința funcționării sistemului judiciar. Se recomandă Executivului să emită de îndată un act normativ pentru ca, după câteva fraze, în același text, să i se spună să nu dea ordonanțe de urgență. Mă uimește faptul că cei care susțineau că nu trebuie să mai fie adoptate Ordonanțe de Urgență în domeniul justiției și care au introdus acest aspect în referendumul din 26 mai sunt cei care acum îndeamnă Guvernul să ia măsuri în regim de urgență. Noi am înțeles votul de la referendum și, așa cum am spus, vom respecta opinia cetățenilor referitoare la faptul că Guvernul nu trebuie să mai emită Ordonanțe de Urgență în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul României nu va emite nicio ordonanță de urgență legată de funcționarea justiției", a declarat Viorica Dăncilă.





Premierul a susținut că orice modificare legislativă în privința funcționării sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, printr-o consultare amplă a organizațiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii și consultarea organismelor internaționale în domeniu.

"În ceea ce privește recomandările organismelor internaționale privind funcționarea sistemului judiciar din România, Ministerul Justiției va urma întocmai procedurile existente", a adăugat premierul.