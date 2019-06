Ziua Iei: Centrul Iaşiului a devenit o imensă scenă unde oamenii au dansat pentru a sărbători ia românească

​Centrul Iaşului s-a transformat duminică după-amiaza, în ajun de Sânziene, într-o imensă scenă pe care artişti şi simpli cetăţeni îmbrăcaţi în ii sau costume populare au dansat pe ritmurile ansamblurilor folclorice din zona Moldovei, cu prilejul Festivalului Iei - RomânIA Autentică, anunță Agerpres.





Mii de persoane au ignorat soarele torid şi au venit în Piaţa Palatului Culturii la cea de-a III-a ediţie de la Iaşi a Festivalului Iei - RomânIA Autentică, manifestările din cadrul acestui eveniment desfăşurându-se în Piaţa Palatului Culturii şi pe pietonalul Ştefan cel Mare.

Îmbrăcaţi cu ii, costume populare din diferite specifice satelor Moldovei dar şi a altor zone din ţară, cei care au venit duminică în centrul Iaşului au ţinut să sărbătorească Ziua Iei, care aminteşte de portul popular al bunicilor şi străbunicilor noştri.Printre cei care au venit în Piaţa Palatului Culturii s-a aflat şi Neculai Avarvarei. Fost cioban, nea Neculai a uitat de povara anilor şi a venit de unul singur tocmai din localitatea nemţeană Pipirig pentru a lua parte la această nouă ediţie a Festivalului Iei - RomânIA Autentică, organizată la Iaşi."Am venit la Iaşi pentru ziua asta frumoasă care ne aminteşte de portul popular românesc, aşa cum a fost purtat de bunii şi străbunii noştri începând de pe vremea dacilor. Mă îmbrac în costum popular la fiecare sărbătoare: când a fost Ziua Eroilor, în zilele în care se sărbătoresc sfinţii mari am fost invitat la diferite manifestări. Atât părinţii cât şi străbunii mei cu toţii s-au îmbrăcat în costum popular. La fel mă îmbrac şi eu. Din păcate, tradiţia se opreşte aici. Copiii şi nepoţii nu vor să poarte. Ei sunt mai tinerei şi nu îşi dau seama de semnificaţia portului naţional. Tot ce văd aici îmi produce furnicături în corp când văd atâta lume îmbrăcată în costum popular şi care ascultă muzică populară. Să ştiţi că nu am venit doar în costum popular. Am şi trăistuţă cu trei fluiere. În tinereţe am fost cioban şi îmi plăcea să cânt mioarelor când eram cu ele pe munte", a declarat Neculai Avarvarei.Printre cei care au venit duminică pe pietonalul Ştefan cel Mare din centrul Iaşului pentru a sărbători ia românească s-a aflat şi bebeluşa Nicole. La cele şase luni ale sale, Nicole stârneşte zâmbete şi admiraţia trecătorilor cu frumuseţea costumului popular în care este îmbrăcată."Ia are peste 30 de ani vechime şi este un cadou primit de la naşa ei de botez, care la rândul ei a purtat această ie când era mică. Vreau încă de mică să o învăţ care sunt valorile, tradiţiile şi portul popular, pentru a le transmite mai departe atunci când va fi mare", a spus mama fetiţei.Pe acelaşi pietonal sunt şi zeci de artişti populari şi comercianţi meşteri din România şi din Republica Moldova care expun şi comercializează produse de artizanat precum ii, vâlnice, catrinţe, opinci, dar şi alte accesorii şi produse alimentare.În Piaţa Palatului Culturii, începând de la ora 15,00 municipalitatea ieşeană a organizat un concert de muzică şi dansuri populare. În timpul spectacolului tineri şi bătrâni deoportivă şi-au dat mâinile şi s-au alăturat artiştilor şi s-au prins în horele pe care odinioară le jucau bătrânii pe la sate. Astfel, în scurt timp strada din centrul Iaşului a devenit o scenă, în timp ce prietenii sau rudele s-au transformat în fotografi de ocazie.Festivalul dedicat Iei Naţionale se va termina după orele 22,00, ultima parte a spectacolului din centrul Iaşului urmând a fi susţinută de maestrul Nicolae Botgros şi Orchestra Lăutarii. De asemenea, vor mai cânta artiştii Ion Paladi, Viorica Macovei, Constantin Bahrin, Ioana Căpraru, Nicolae Ciubotaru, Tatiana Jacot şi Ion Macovei.Pe tot parcursul zilei, reprezentanţii municipalităţii ieşene au înmânat participanţilor îmbrăcaţi în ie câte un ecuson personalizat şi numerotat, astfel încât să existe o evidenţă a celor care au ales să îmbrace cămaşa tradiţională în această zi."E un moment pentru noi românii în general. Vrem să promovăm cât mai mult nu numai ceea ce România poate să ofere Europei, ci şi întregii lumi, printre care şi portul popular. Sperăm să vină cât mai mulţi ieşeni, cât mai mulţi români, iar noi să le fim gazde bune. E o zi frumoasă, dar călduroasă, dar până diseară la ora 22,00 să se mai răcorească şi lumea să vină în număr cât mai mare. Dincolo de numărul participanţilor este importantă atmosfera, care e autentică şi frumoasă ca orice sărbătoare românească. Văd emoţie, mândrie şi deschidere a oamenilor faţă de tradiţiile româneşti, ceea ce ne arată că este de datoria noastră să le păstrăm, să le continuăm şi să le punem în valoare", a declarat jurnaliştilor primarul Mihai Chirica.La prima ediţie a Festivalului Iei - RomânIA Autentică, cea din 2017, municipalitatea ieşeană a împăţit 10.720 de astfel de ecusoane, iar în 2018 numărul total al participanţilor s-a ridicat la aproximativ 30.000.Ziua Universală a Iei este sărbătorită, anual, la 24 iunie, începând din 2013, în ţara noastră şi în comunităţile româneşti din peste 100 de oraşe din întreaga lume. Tema de anul acesta a Zilei Universale a Iei este ''Sustenabilitate şi Identitate culturală''.