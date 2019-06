O pisică a supraviețuit după ce a parcurs 60 de km blocată sub capota unei mașini

Pisica tărcată în vârstă de un an, pe nume Chi, din Brighton, East Sussex, a necesitat îngrijiri medicale de urgenţă după ce a fost găsită blocată în compartimentul motorului unui autovehicul.Proprietara felinei, Kaylie Banks, de 30 de ani, a declarat că a fost nevoie de îndepărtarea grilei din partea frontală a maşinii pentru scoaterea animalului."M-am întors de la muncă şi Chi nu era nicăieri. După ce am căutat prin toată casa, am început să bat la uşile vecinilor. Nimeni nu o văzuse, aşa că m-am îngrijorat. Unul dintre vecini a venit apoi la mine şi mi-a spus că o găsise pe Chi blocată sub capota maşinii. În timp ce conducea, a auzit zgomote de la motor. Din fericire, a oprit maşina şi a văzut-o pe Chi înăuntru, blocată", a explicat Banks.Chi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea ţesuturilor arse şi s-a întors acasă la proprietara ei, după cum a declarat o purtătoare de cuvânt de la People's Dispensary for Sick Animals (PDSA).