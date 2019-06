Procurorul care a intervenit la preluarea fetiței din Mehedinți: Am reușit să o iau în brațe și am dus-o în brațe la tată. Nu s-a mai filmat / I s-a inoculat că o iau în străinătate și îi fac rău

Procurorul Maria Pițurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a afirmat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a tras de fetița de 8 ani în timpul intervenției.„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în brațe. Am reușit să o iau în brațe și am dus-o în brațe la tată. Nu s-a mai filmat. Și ea va fi oricum examinată fizic și vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deținere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Pițurcă.Ea a declarat că femeia din Baia de Aramă, la care era fetița, a refuzat de două ori să o adopte.„Acest copil a fost inclus în categoria copil greu adoptabil și părinții au refuzat de două ori să adopte fetița”, a mai spus procurorul, care a precizat că fetița se zbătea „pentru că i s-a inoculat că o iau în străinătate și îi fac rău”.Potrivit procurorului de caz, acțiunea de vineri a fost posibilă după ce în data de 24 mai Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a depus o sesizare în care se arăta că asistentul maternal Ș.M. refuză să predea copilul părinților adoptatori.„În acea plângere se arăta că asistentul maternal influența negativ copilul referitor la părinții adoptivi și pe perioada procesului de adopție dânsa chiar a fost sancționată de cei de la Protecția Copilului pentru că nu a lăsat-o pe minoră să relaționeze cu cei care urmau s-o adopte”, a mai spus procurorul de caz Maria Pițurcă.Ulterior, potrivit aceleiași surse, au mai fost înregistrate plângeri din partea părinților adoptivi și din partea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Instituția acuza faptul că fata ar fi fost sechestrată în locuința din orașul Baia de Aramă și a fost supusă unui abuz emoțional. O altă plângere penală făcută de părinții adoptivi se referă la faptul că fata a fost retrasă de la școală.Potrivit Mariei Pițurcă, reprezentanții DGASPC Mehedinți au încercat de trei ori să ia legătura cu asistentul maternal pentru predarea fetiței, dar s-au lovit de refuzuri. În urma acestor refuzuri, femeii i-a fost retrasă calitatea de asistent maternal și i-a fost desfăcut contractul de muncă cu DGASPC Mehedinți.„În acel moment ea nu mai avea nici un drept pentru a reține minora la domiciliul ei”, a susținut procurorul.Percheziția de vineri a fost făcută, potrivit procurorului, pentru a înceta starea de deținere ilegală și pentru a se stabili starea fizică și psihică a minorei. „Pe timpul cercetărilor au fost solicitate anumite documente medicale din care a reieșit că minora a fost internată de mai multe ori la spitalul orășenesc Baia de Aramă cu mai multe afecțiuni printre care și malnutriție, pneumonie, gastroenterocolită”, a mai declarat Maria Pițurcă.Aceasta a spus că în timpul percheziției, mai mulți adulți au început să țipe și să vocifereze. „Au început ceilalți membri majori să țipe, să vocifereze. S-a creat o hărmălaie, nu ne puteam înțelege. Minora era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. (...) Nu puteam să ținem minora să țipe, să strige până ridicam noi documentele privind starea acesteia și am luat hotărârea să o iau de acolo să o duc părinților adoptivi”, a precizat Maria Pițurcă.Potrivit acesteia, fetița este acum bine, i se acordă consiliere psihologică, și a început să relaționeze cu părinții.O fetiţă de opt ani a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, din Baia de Aramă, județul Mehedinți, după ce copila a fost înfiată de o familie din America.Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind modul în care un procuror din acea structură a intervenit în cazul fetiței din Mehedinți și a efectuat percheziția domiciliară.