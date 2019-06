​Incident în Biroul Oval Trump a amenințat un jurnalist cu închisoarea pentru că a fotografiat o scrisoare

Foto: Flickr/ The White House





Discuția a avut loc chiar în Biroul Oval, însă a fost una ”off the record”, jurnalistul fiind avertizat să nu fotografieze documentul, transmite BBC News





Dialogul cu jurnalistul a devenit tensionat în momentul în care a fost adusă în discuție ancheta procurorului special Robert Mueller. Incidentul a avut loc luni, în Biroul Oval, cu două zile înainte ca președintele american să își lanseze campania electorală pentru alegerile din 2020.





De mai multe ori, de-a lungul discuției, Trump a cerut să vorbească off the record (ceea ce înseamnă că informațiile respective sunt doar pentru uzul jurnalistului, însă nu are voie să le publice). El le-a arătat scrisoarea pe care ar fi primit-o de la Kim Jong Un.





La un moment dat, reporterul îi amintește președintelui că mai mulți consilieri de la Casa Albă au afirmat, sub jurământ, sub amenințarea închisorii, că Trump ar fi încercat să influențeze ancheta procurorului special Mueller.





Trump a ripostat: ”Scuză-mă....Cred că tu ai putea să mergi la închisoare, dacă folosești fotografia pe care ai făcut-o la scrisoare și pe care v-am arătat-o cu titlul de confidențialitate”.





”Nu v-am dat-o pentru a face poze. Așa că nu te juca cu mine”, a insistat el.





Jurnalist: ”Îmi pare rău, domnule președinte. M-ați amenințat cumva cu închisoarea?”.





Revista Time a publicat transcriptul convorbirii.





Time a fost una dintre publicațiile favorabile lui Donald Trump, desemnându-l omul anului în 2016, când a fost ales președinte.





În 2018, publicația a cordat premiul jurnaliștilor persecutați.