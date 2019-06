Adrian Zuckerman, propus ambasador al SUA la București, a fost audiat în Senatului american: „Dacă voi fi confirmat în funcţie, voi susţine notabilele eforturi anticorupţie din România”

Adrian Zuckman, propus de președintele SUA Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost audiat joi în comisia de politică externă a Senatului american, în vederea avizării pentru acest post.









„Sunt onorat să apar astăzi în faţa dumneavoastră în calitatea de persoană nominalizată de preşedintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite în România. Sunt umil şi foarte recunoscător pentru încrederea acordată de preşedintele Trump. De asemenea, vă mulţumesc tuturor pentru evaluare”, a declarat Adrian Zuckerman în cursul audierii în cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului SUA, potrivit Mediafax.



Adrian Zuckerman a prezentat detalii despre familia sa şi despre mutarea acesteia în Statele Unite.



„România a înlăturat oribilul regim comunist în decembrie 1989, acum mai puţin de 30 de ani, un moment la care am sperat mereu, dar despre care nu credeam că o să apuc să îl văd. Cu toate acestea, statul democratic român este încă la început”, a declarat Zuckerman.



„România are o mare importanţă economică, militară şi geostrategică. Situată în sud-estul Europei, este un punct economic de intrare în Europa şi un aliat militar de încredere pentru SUA. După 1989, România a instituit o formă de guvernare parlamentară democratică, s-a alăturat NATO, a aderat la Uniunea Europeană, a devenit un aliat strategic al Statelor Unite. Cel mai important aspect pentru relaţia SUA-România este cooperarea militară", a subliniat Adrian Zuckerman, amintind că în România sunt efective militare SUA şi un sistem antibalistic. De asemenea, Zuckerman a lăudat performanţele economice ale României, enumerând resursele ţării noastre.



"Deşi au fost realizate multe lucruri în România, există loc de îmbunătăţiri. Pentru a continua progresele incredibile înregistrate în ultimii 29 de ani, România trebuie să menţină acţiunile de combatere a corupţiei, să creeze un climat mai bun pentru investiţii, să investească în infrastructură, în sistemul medical, în educaţie, să consolideze administraţia publică. Investitorii vor o relaţie bazată pe încrederea mutuală cu factorii decizionali români”, a insistat Zuckerman.



„Dacă voi fi confirmat în funcţie, voi susţine notabilele eforturi anticorupţie din România. Combaterea corupţiei şi susţinerea independenţei justiţiei sunt vitale pentru prosperitatea pe termen lung a regiunii şi pentru securitate, precum şi pentru cooperarea extraordinară între autorităţi şi în materie de securitate care există între Statele Unite şi România. Mai sunt multe de făcut pentru stimularea, susţinerea şi încurajarea instituţiilor democratice", a continuat el.



"Pericolele Rusiei agresive care încearcă să destabilizeze democraţii din Europa, din interior şi exterior, sunt substanţiale şi nu pot fi subestimate. Sunt încrezător că prin spiritul de conducere activ al SUA, prin asistenţă şi prietenie, România va aborda aceste provocări şi va prospera. Dacă voi fi confirmat în funcţie, mă angajez să folosesc toată energia pentru a avansa interesele ţării noastre în România", a insistat Zuckerman.



Preşedintele american Donald Trump a trimis Senatului, la sfârşitul lunii iulie 2018, nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România.

În prezentarea făcută atunci pe site-ul Casei Albe , se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.De profesie avocat, el a fost admis în baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior el a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York. Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.