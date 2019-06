webPR Subway România deschide primul Fresh Forward Decor restaurant din București

Anul 2019 a fost unul în care rețeaua de restaurante cu servire rapidă numărul 1 din lume a cunoscut o ascensiune rapida și în România. Astfel, în primele 5 luni din acest an, Subway și-a mărit continuu volumul vânzărilor pe restaurant, care a crescut 16% fata de 2018. Cu peste 500 de angajați în România, 39 de restaurante functionale si altele in dezvoltare, Subway® România se află pe un trend pozitiv de creștere. În primele luni ale lui 2019 compania s-a concentrat pe optimizarea afacerii, fapt ce a menținut fidelitatea clienților și a crescut numărul de clienți noi. Clienții au cumpărat în primele 5 luni din 2019 cu peste 7% mai multe produse: SUB-uri, wraps și salate. “Piata din Romania este una dintre cele mai bune din regiune. Avem rezultate foarte bune pentru aceste prime 5 luni din 2019, fapt ce ne face sa privim increzatori in viitor”, spune Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București-Ilfov.Deschiderea celui de-al 39-lea restaurant Subway, in AFI Palace Cotroceni, și adoptarea unui design nou, atractiv și foarte prietenos cu clienții, este parte a strategiei de dezvoltare a companiei la nivelul anului 2019. După o investiție majoră în decor și dotări, primul Fresh Forward Decor Subway din București mizează pe un trafic mare încă de la deschidere.Cel mai nou restaurant Subway din România aduce culori noi, luminozitate iar legumele sunt expuse în partea din față a restaurantului. “Vorbim de un design mai curat, aerisit, tineresc. Nu reprezintă doar un pas înainte ci un mare salt către viitor. Este, pur si simplu, Fresh Forward”, spune Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București-Ilfov.Iar acesta este doar începutul. În 2019 Subway România începe implementarea acestui nou design, Fresh Forward, în restaurantele din România. “Oferim clienților noștri nu doar un loc in care pot lua masa, ci o adevărată experiență. Totul este nou, proaspăt, curat si plin de culoare. Noul design scoate în evidență conceptul fresh al Subway și expune produsele într-un mod particular și foarte atractiv”, a declarat Rumen Radev, Business Development Agent pentru zona București-Ilfov.Brandul Subway® a intrat pe piața din România în 2011, deschizând primul restaurant în aprilie 2012. Succesul brandului Subway® este întărit de un model de afaceri solid implementat de Frederick "Fred" DeLuca acum 50 de ani. Produsul simplu, sandwich-ul delicios și nutritiv făcut în fața clientului, este baza conceptului iar sistemul de operare simplu și eficient a dus la o expansiune internațională puternică. Subway® numără peste 41.000 de locații deschise în întreaga lume în acest moment.