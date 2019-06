Femei din Știință care pun România pe harta cercetării internaționale

Articol susţinut de L'Oreal

Dacă printre cele mai populare alegeri se numără domenii precum medicina, studiile economice sau poliția, oare câte femei din România sunt conștiente că printre opțiunile lor se află și o carieră în cercetare?Anul trecut, L’Oréal România și agenția de cercetare Reveal au aflat cum își aleg tinerele din România o carieră și care sunt opțiunile pe care le iau în considerare. Dacă primele preferințe au fost cele enumerate mai sus,În timp ce în țara noastră se vorbește prea puțin despre știință, cercetare și perspectivele pe care aceste domenii le oferă, există românce care nu se lasă descurajate și care, prin muncă și dedicare, au reușit să pună România pe harta cercetării internaționale.Sunt femei care petrec ore în șir în laborator, care prin pasiune și perseverență au curajul să schimbe lumea în fiecare zi. Poveștile lor pline de inspirație s-au făcut cunoscute, an de an, în cadrul proiectului Pentru Femeile din Știință, un program derulat de L’Oréal și UNESCO de zece ani în România, și de mai mulți ani la nivel internațional.Pentru L'Oréal, care are o istorie comună cu știința, fiind o companie fondată de un chimist, lansarea programului Pentru Femeile din Știință a fost un pas. În plus, dincolo de sprijinul financiar și recunoașterea pe care programul le oferă celor mai promițătoare cercetătoare, acesta își propune, de altfel, să facă activitatea de cercetare mai atractivă în rândul tinerelor.Pentru al zecelea an consecutiv, tinerele cercetătoare din România au șansa de a câștiga patru burse private în valoare de câte 42.000 de lei pentru a-și continua și finanța proiectele din domeniul cercetării.În cei zece ani de existență în România, proiectul a premiat până acum 21 de cercetătoare, iar valoarea totală a burselor acordate a atins un total de 882.000 de lei. Au fost depuse peste 400 de dosare de candidatură, de la peste 50 de instituții de învățământ și cercetare, care au fost jurizate și evaluate de către cercetători de renume în peste 500 de ore în total.Anul acesta, tinerele cercetătoare își pot depune candidatura pe până la data de 30 iunie 2019 (inclusiv), prin crearea unui cont pe platformă.este prima bursieră a programului L’Oréal-UNESCO "Pentru Femeile din Știință", lansat în 2010. Proiectul de cercetare pentru care a primit bursa a avut ca obiectiv crearea primului studiu populațional din România de screening genetic al factorilor trombofilici la pacienții tineri care suferă un infarct miocardic acut sau alte evenimente trombotice.este conferențiar în cadrul Facultății de Știință și Ingineria Mediului și cercetător științific I în cadrul Centrului de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe. Câștigătoarea unei burse în aria Științelor Fizice în anul 2014, proiectul de cercetare al Alidei a avut ca temă ,,Proprietăţile luminescente ale cristalelor de cuarţ din medii sedimentare variate în scopul dezvoltării de noi protocoale de datare absolută″.