Vrancea: Exerciţiu tactic de răspuns la criză după un scenariu fictiv, la Junction Strike 19 de la Soveja

Forţele pentru operaţii speciale au executat, marţi, în poligonul de la Soveja, o secvenţă dintr-un un exerciţiu tactic de răspuns la criză, planificat după un scenariu fictiv, în cadrul exerciţiului forţelor pentru operaţii speciale Junction Strike 19, potrivit unui comunicat al Statului Major al Apărării, potrivit Agerpres."Exerciţiul Junction Strike 19 (JUST 19) a continuat şi marţi, 18 iunie, în Poligonul de tragere situat în Soveja, judeţul Vrancea, unde forţele pentru operaţii speciale au executat o secvenţă dintr-un un exerciţiu tactic de răspuns la criză, planificat după un scenariu fictiv, în cadrul Zilei Distinşilor Vizitatori. JUST 19 este primul exerciţiu care a reunit militari din Georgia, Republica Moldova şi România, oferind posibilitatea operatorilor din forţele speciale să verifice procedurile operaţionale de acţiune şi să crească nivelul de interoperabilitate", se arată în comunicatul Statului Major al Apărării.Potrivit sursei citate, exerciţiul forţelor pentru operaţii speciale JUST 19 se desfăşoară în perioada 3-22 iunie şi asigură condiţiile organizatorice pentru executarea instruirii realiste pe un scenariu fictiv, asociat războiului hibrid, de către structurile tactice de operaţii speciale participante, în format multinaţional şi interdepartamental, şi pentru evaluarea/recertificarea unei ţinte de capabilitate pusă la dispoziţia NATO.În acest an, exerciţiul forţelor pentru operaţii speciale Junction Strike 19 este integrat în exerciţiul multinaţional Saber Guardian 19.JUST 19 se derulează în două etape, astfel: în prima etapă s-au desfăşurat activităţi de instruire în mediul virtual, în cadrul unor exerciţii de simulare, urmând ca în cea de-a doua etapă să se desfăşoare acţiuni tactice ale elementelor de forţe pentru operaţii speciale, în cele trei medii operaţionale - terestru, aerian şi maritim.La exerciţiu participă peste 450 de militari, aproximativ 100 de mijloace tehnice, care execută acţiuni specifice în peste 10 locaţii de pe întreg teritoriul României (cazărmi, poligoane, terenuri, tabere de instrucţie şi baze aeriene din judeţele Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Mureş, Sibiu, Suceava, Tulcea şi municipiul Bucureşti). Alături de militarii români din structurile de forţe pentru operaţii speciale se antrenează şi desfăşoară acţiuni de conducere-coordonare a efectivelor proprii şi aproximativ 120 de militari străini din ţări aliate sau partenere - Georgia, Marea Britanie, Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii.