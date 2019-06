După moțiune, noul șef PSD al Camerei Deputaților cere o remaniere. Ciolacu: Chiar mai mult, eu consider că e nevoie de o responsabilitate şi nu mă puneţi să dau nume

Marcel Ciolacu a declarat, marți, după ce moțiunea de cenzură a fost respinsă, că acum Guvernul și Viorica Dăncilă trebuie să dea dovadă de mai multă transparență. Președintele Camerei Deputaților a precizat că este nevoie de o remaniere guvernamentală sau chiar de o restructurare.

Întrebat depre remaniere, Ciolacu a răspuns: "Vreţi o părere a mea, personală? Că, totuşi, remanierea o să o facă doamna prim-ministru. Eu consider că da. Chiar mai mult, eu consider că e nevoie de o responsabilitate şi nu mă puneţi să dau nume".

El a adăugat că se poate lua în calcul o restructurare a Guvernului, dar "nu săptămâna viitoare".

"Cred că este totuşi o decizie care se ia în forul partidului. Eu am spus o părere personală şi acum o să şi o ridic în Comitetul Executiv. Cred că este atributul doamnei prim-ministru. Este cazul să livrăm populaţiei... Mie mi-au dat la Buzău, mi-au dat un cartonaş galben buzoienii, am luat act de acest cartonaş galben. Cartonaş roşu... ne scotea de tot din politică. Sunt conştient şi, repet, recunosc că am greşit şi când l-am îndepărtat pe Sorin Grindeanu, şi când m-au îndepărtat pe mine şi pe Mihai Tudose. Ar fi fost o greşeală să repetăm acest ciclu.(...) Este cazul să ne schimbăm şi să ţinem cont de cartonaşul galben primit", a adăugat Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a afirmat că poziția Vioricăi Dăncilă, a PSD și a ALDE s-a întărit acum, odată cu respingerea moțiunii de cenzură.

Din numărul total de parlamentari care este 465, au fost prezenți 350. Au fost exprimate 210 voturi dintre care voturi „pentru” 200, voturi „împotrivă” 7, abțineri 3. Pentru ca moțiunea să fie adoptată erau necesare 233 de voturi „pentru”.