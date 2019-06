Interviurile pentru șefia secției de anchetare a magistraților. Adina Florea: Sunt un procuror independent, indiferent de ce se vehiculează / Sorin Iasinovschi: Misiunea secției, să vindece trauma asupra magistraților

Cei trei procurori care candidează pentru șefia controversatei secții de anchetare a magistraților - actualul procuror-șef adjunct al secției, Adina Florea, procurorul Sorin-Eugen Iasinovschi de la Parchetul instanței supreme și procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a deschis dosarul violențelor din 10 august - au susținut astăzi interviurile la CSM, Bogdan Pârlog fiind audiat prin videoconferință. Adina Florea a spus, la interviu, că în trecut au fost autorizate interceptări ale magistraților fără ca rezultatele măsurilor de supraveghere tehnică să devină, ulterior, probe în dosarele penale, iar perioada lungă de interceptare putea să însemne presiune asupra magistraților, în timp ce Sorin Iasinovschi a susținut că secția specială are drept misiune "vindecarea” unor traume suferite de magistrați deoarece, în trecut, "au existat derapaje” de la aplicarea legii.





Adina Florea: S-au autorizat măsuri de supraveghere față de magistrați fără ca rezultatul să devină probă

Adina Florea a spus, la interviul pentru șefia Secției Speciale, că a observat că au fost autorizate interceptări ale magistraților fără ca rezultatele măsurilor de supraveghere tehnică să devină, ulterior, probe în dosarele penale, iar perioada lungă de interceptare putea să însemne presiune.





"Au fost situații nu puține, din păcate, și din punctul meu de vedere este trist, când s-au solicitat și autorizat măsuri de supraveghere tehnică față de magistrați fără ca, ulterior, rezultatele măsurilor de supraveghere tehnică să devină mijloc de probă în dosarul penal, deși perioadele de supraveghere tehnică sunt suficient de mari cât să exercite o anumită presiune asupra magistratului chemat să înfăptuiască justitția în mod independent și în numele legii”, a declarat Adina Florea, citată de Mediafax.





Procurorul a mai spus, la interviul din fața comisiei de concurs a CSM, că în proiectul managerial intenționează să evite astfel de situații, dacă va fi desemnată șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

"Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea s-a desfășurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat când am intrat în profesie. Niciodată, în activitatea mea profesională nu am desfășurat altfel de activități decât cele care corespund atribuțiilor care guvernează activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent și sunt independent, indiferent de ce se vehiculează. Nimeni nici nu a încercat să îmi impună vreo idee la ceea ce aș fi putut să desfășor în activitatea derulată din punct de vedere profesional”, a declarat Adina Florea, în fața comisiei de concurs pentru șefia Secției speciale.

Bogdan Pârlog, audiat prin whatsapp video, contestă comisia de concurs

Procurorul militar Bogdan Pârlog, cel care a deschis dosarul privind violențele din 10 august, a fost intervievat pe sistem whatsapp video, neaflându-se în țară.

El a declarat pentru HotNews.ro că, în primul rând, a arătat incompatibilitatea comisiei de concurs, pe care o contestă pe motiv că din aceasta nu face parte niciun procuror, subliniind că va contesta la plenul CSM constituirea acestei comisii, mai exact prezența în comisie a Liei Savonea, președintele CSM, și a judecătoarei Simona Marcu.

Procurorul militar mai spune că și-a prezentat planul de management insistând pe faptul că acestă Secție specială de anchetare a magistraților a fost constituită ilegal, neexistând niciun procuror selectat de o comisie constituită conform legii. Bogdan Pârlog mai spune că principalul său obiectiv este "sistarea imediată" a activității Secției speciale, a activității procurorilor acesteia, ca urmare a procedurii vădit ilegale de desemnare și restituirea dosarelor către parchetele de la care au fost preluate ilegal. Un alt obiectiv care figurează în proiectul său de management este "sesizarea unităților de parchet competente a efectua urmărirea penală față de procurorii din cadrul secției, care au comis infracțiuni în activitatea desfășurată în cadrul secției (de ex. efectuarea cercetărilor în cadrul dosarului „Timmermans”)".

Inițial, lui Bogdan Pârlog i-a fost respinsă candidatura pe motiv că nu ar avea vechimea efectivă de 18 ani în funcția de procuror. Procurorul a contestat decizia, arătând că are o vechime de 18 ani și 8 luni, iar Consiliul Superior al Magistraturii i-a admis sesizarea și a decis că poate candida la șefia secției speciale. De asemenea, procurorul a cerut recuzarea unor membri ai comisiei de examinare, respectiv a Liei Savonea (președintele CSM) și a Simonei Marcu.

Sorin Iasinovschi: Misiunea secției de anchetă este de a vindeca trauma asupra magistraților

Procurorul Sorin Iasinovschi a spus la interviul de la CSM, că structura de parchet are drept misiune "vindecarea” unor traume suferite de magistrați deoarece în trecut "au existat derapaje” de la aplicarea legii.





"Această secție nu a fost înființată cu scopul de a pune pe cineva la zid, ci dimpotrivă, de a crea o protecție a magistraților împotriva valului de plângeri și sesizări care vin împotriva magistraților. Eu am avut în vedere misiunea pe care o are această secție. Dacă vă uitați la condițiile sau realitățile în ceea ce privește cercetarea magistratilor din ultimii 4 ani, vom constata că, așa cum spune Inspecția Judiciară, au existat derapaje de la aplicarea normelor de drept în ceea ce privește cercetarea magistraților. Această secție va avea rolul de a repara ceea ce se mai poate repara în acest sens și de a garanta că acele derapaje nu vor mai exista în viitor”, a spus Sorin Iasinovschi.





Procurorul a mai susținut că au fost derapaje de la aplicarea normelor de drept, care au creat "o traumă asupra magistraților”: "Misiunea acestei secții este de a vindeca această traumă. Când spun traumă, nu spun întamplător”.

Secția specială pentru anchetarea magistraților, a cărei înființare a fost contestată inclusiv de către organismele internaționale, este condusă la acest moment de Adina Florea, procuror-șef adjunct. Procurorul șef al Secției, Gheorghe Stan, a fost numit judecător al Curții Constituționale, la propunerea PSD.