Scandal în USR. Contracte de închiriere a sediilor încheiate cu firme ale membrilor de partid

Pe grupul intern de Facebook al USR au apărut discuții legate de probleme ale organizației din Giurgiu, respectiv contracte de câte 5.000 de lei încheiate cu mai multe firme care aparțin unor membri de partid, potrivit Mediafax.





În grupul "USR - Poiana lui Iocan”, un membru al partidului, Andreea Talmazan, oferă detalii despre cele trei contracte, unele pentru închirierea sediului de campanie, altele pentru promovarea partidului în campania pentru europarlamentare. Ea a adăugat că rezultatele în campanie nu s-au văzut în organizația USR Giurgiu, deși au fost plătiți bani pentru promovare.





"Ați uitat de Giurgiu? Vă reamintesc. A fost descoperită o situație ciudată, spunea colega noastră, responsabil financiar BJ Giurgiu. Mai precis, sunt trei contracte, în valoare de 5.000 de lei fiecare, cu trei firme ale unor membri USR.





Un contract cu firma Breazu Renting Center SRL, în valoare de 5.000 de lei, pentru închirierea unui sediu de campanie. Cosmin Andronache, președintele filialei județene Giurgiu, spune în postarea sa că banii, plătiți la începutul lunii iunie, au fost returnați. Nu spune când, mai exact. De reținut că Andronache Cosmin este proprietarul clădirii în care se află sediul firmei pe care o deține cu încă un asociat și care a subînchiriat spațiul filialei județene Giurgiu.





Un al doilea contract est cu firma Eriska, înființată în octombrie 2018, care are sediul în același spațiu cu USR Giurgiu, firmă care-i aparține lui Mirel Valentin Axinte. Mirel Axinte a intrat în USR pe 5 noiembrie 2018. Din noiembrie primește lunar 500 de lei pentru administrare cont social-media pentru redactara și trimiterea de comunicate de presă și pentru analize politice. Pentru luna de campanie a încasat 5.000 de lei. De remarcat este faptul că pagina de FB USR Giurgiu este la 1.000 și un pic de like-uri, în toată campania nu a avut nicio postare proprie, ci doar redistribuiri sau repostări de pe pagina națională. La o simplă căutare pe Google, singura realizare notabilă est o conferință de presă postată pe youtube, cu 92 de vizualizări. Pentru luna de campanie nu există niciun raport!





Un al treilea contract este cu firma Tavimed, a președintelui filialei Ogrăzeni, Alexandru Ionuț Ciprian. Obiectivul contractului îl reprezintă cercetările sociologice. La un alt search pe google, nu am găsit nimic lgat de vreo măsurare sociologică în Giurgiu. Dar nici vro firmă care are codul CAEN 4520 (întreținere și reparații auto). Pentru că nu s-a făcut niciodată publică lista cu angajații de la Secretariatul General al USR, nu știam că Alexandru Ionuț Ciprian este unul dintre ei. Am aflat de la colegii din USR care au astfel de informații. Pentru luna de campanie nu există NICIUN RAPORT. Deși le-am solicitat în mod repetat, nici Cosmin Andronache, nici Mirel Axinte, nici Alexandru Ionuț Ciprian nu au prezentat vreun raport al muncii celor doi”, scrie Andreea Talmazan, în grupul intern de Facebook al partidului.





Aceasta amintește și de problemele la USR Sector 3, pe marginea cărora au exista discuții și nemulțumiri în interiorul partidului, pe grupul de Facebook al formațiunii.





"Cristian Ghinea, după, cum ați aflat, îi acuză pe colegii mei Bogdan Stroe, Teodora Stoian și Sorin Pavel cum că au făcut aranjamente pe banii partidului. Îi acuză că sunt prieteni și că din acastă calitate primii doi i-ar fi atribuit un contract celui de-al treilea”, arată sursa citată.





Iulia Ramona, tot de la USR Giurgiu, a relatat, pe grupul intern de Facebook, și că organizația se laudă cu șapte filiale locale, însă șase dintre acesta nu există în acte.





"În data de 7 iunie am primit situaţia plăţilor de campanie până la acea dată, pentru filiala noastră. Am descoperit astfel trei plăţi de câte 5.000 de lei fiecare, către trei firme din judeţ. Una dintre ele este pentru închiriere sediu de campanie. Noi nu am avut sediu de campanie. Una este pentru servicii de administrare cont social media (pagina de FB a filialei), pentru realizare comunicate de presă şi analize politice. Pe perioada campaniei nu s-a investit nici un leu în pagina Filialei Judeţene, nu s-a produs conţinut local, ci doar au fost preluate postări de pe pagina narţională. Nu s-au realizat şi trimis comunicate de presă. Nu s-a realizat nicio analiză politică. Una este pentru o firmă în baza unui contract în care se angaja să se facă cercetări sociologice. Nu s-a realizat nicio cercetare sociologică. Iar firma are ca obiect de activitate codul CAEN 4520.





Mai adaug că una dintre firme este administrată de preşedintele filialei judeţene Giurgiu, iar cealaltă firmă este administrată de preşedintele preşedintele filialei locale Ogrăzeni. Ce ar mai fi de adăugat: Deşi Giurgiu se laudă cu 7 filiale locale, 6 dintre acestea nu există în acte. Adică, nu există cerere de înfiinţare filială locală, nu există decizie BJ de înfiinţare filială locală şi implicit nu există procesul verbal de înfiinţare filială locală în baza deciziei BJ. Toate acestea fac subiectul unei sesizări trimise către BN”, a scris Iulia Ramona.





Duminică, Mediafax a relatat că persoane din USR, printre care și Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemulțumite că o agenție media administrată de Sorin Pavel, membru USR, ar fi încasat 8.000 euro pentru servicii de promovare în mass-media în campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse politice.





Într-o postare pe grupul intern de Facebook al USR, Teodora Stoian oferă explicații colegilor nemulțumiți din partid care au reproșat că este o problemă de etică faptul că un membru al USR este angajat la firma care a prestat servicii pentru partid, în baza unui contract. Unii membri ai USR, cum ar fi Ferenc Istvan Kabai de la USR Sălaj și Daniela Tarnovschi, membru al USR Sector 3, au comentat la această postare că Cristian Ghinea ar lansa astfel de acuzații pentru că ar avea interes să candideze pentru șefia filialei din Sectorul 3, care are alegeri duminică, 23 iunie.