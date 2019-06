Adolescentul de 16 ani electrocutat pe podul CFR din Parcul Herăstrău a fost transportat la un spital din Belgia

Adolescentul care s-a electrocutat duminică pe Podul CFR din Parcul Herăstrău, având arsuri pe 60% din corp, a fost transferat la o unitate medicală din Belgia. Ministrul Sănătății, Sorin Pintea, spune că existau locuri la Spitalul Grigore Alexandruscu, unde se afla băiatul, dar pentru că are 16 ani "este la limita dintre adult și copil" și a decis, după ce a discutat cu medicii, să fie tratat în străinătate.

Băiatul era internat la Spitalul Grigore Alexandruscu, iar luni dimineață a fost transferat în Belgia cu o aeronavă a Ministerului Apărării.

"Nu a fost transferat pentru că nu erau locuri. Existau locuri la Grigore Alexandrescu. Pentru că el are 16 ani, dar este la limita dintre adult și copil și am decis, după ce am discutat cu medicii, să fie tratat în străinătate. A fost decizia mea și a doctorului Arafat”, a declarat, pentru Mediafax, Sorina Pintea.

Ea a precizat că adolescentul a fost operat duminică seară, a fost curățat, iar "starea este ca la orice mare ars”.