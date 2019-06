Plahotniuc anunță că ia o pauză, dar nu se retrage din politică: Ne-am fi dorit ca locul nostru să fie luat de politicieni independenți, nu de marionete ale unor forțe străine

El precizează că va reveni cu noi idei și planuri pentru a asigura” stabilitatea” în Republica Moldova.”În ceea ce mă privește, am nevoie de o pauză, dar nu pentru a mă odihni, cei care mă cunosc știu că nu-mi place odihna, știu că nu pot sta departe de proiectele noastre și de echipă. Ceea ce fac în aceste zile este să lucrez la mai multe planuri, iar cel mai important este cel prin care să reușim să readucem stabilitatea în Moldova și liniștea de care cetățenii au nevoie”, a transmis Plahotniuc pe Facebook.El susține că familia sa a fost supusă mai multor presiuni și amenințări. ”Am nevoie de timp pentru a-mi securiza familia, după ce a trecut prin momente grele, inclusiv după o tentativă de răpire eșuată a mea, care a avut loc anul trecut, când mă aflam într-o vizită peste hotare. Copiii mei sunt speriați, familia mea este speriată și nu se simte în siguranță nicăieri. Familia mea are nevoie mai mult ca oricând să fiu lângă ea și eu voi sta cât este necesar”, mai spune el.Politicianul susține că decizia de a renunța la guvernare a fost luată cu câteva zile înainte de a fi anunțată oficial și că a ținut ca transferul de putere să se facă pe căi pașnice și democratice, însă a insistat că noul guvern condus de Maia Sandu este format din ”marionete ale unor forțe străine”.”Decizia Partidului Democrat de a se retrage de la guvernare a fost luată încă de marți, însă am dorit să o implementăm prin dialog cu celelalte partide și într-un mod legitim. Am stat până vineri să așteptăm aceste discuții, dar partidele au refuzat dialogul. În aceste condiții, a trebuit să luăm o decizie, care să nu adâncească și mai tare criza. Cred că am luat cea mai bună decizie în situația respectivă, însă ea nu este una prin care am abandonat obiectivele noastre sau i-am abandonat pe moldoveni, dimpotrivă, este una care ne duce și mai aproape de ei și împreună vom reveni la guvernare pentru a continua lucrurile bune începute. Cred că asta se va întâmpla curând, poate prea curând, nu o să ne rămână timp suficient ca să facem reorganizarea activității noastre politice, așa cum ne propunem.Alternanța la putere este un proces firesc și necesar într-o democrație. Partidul Democrat o acceptă și o va respecta, am demonstrat că nu ne ținem de putere. Ne-am fi dorit însă ca acest lucru să se întâmple democratic și nu prin încălcări ale legii, prin crearea unor precedente, care vor afecta grav Moldova pe termen lung. Noi ne-am fi dorit ca, în locul nostru, la guvernare să vină alți politicieni, care să acționeze la fel de independent cum a făcut-o PDM, nu niște marionete ale unor forțe străine. Dar despre aceste lucruri vom avea timp să discutăm, voi deschide mai târziu anumite paranteze, acum lucrurile sunt prea fierbinți încă și rațiunea nu este neapărat prezentă”, a mai susținut acesta, în mesajul transmis pe rețeaua socială.Liderul PD a mai spus că a hotărât să rămână alături de echipa sa, ”să o întăresc și să o protejez, chiar și de la distanță, în perioada în care voi lipsi”.