Metamorfoze în discursul lui Dodon: România rămâne un partener strategic, de încredere (Radio Chișinău)

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a lui Igor Dodon, el a făcut aceste declarații la o întrevedere cu Bogdan Aurescu, consilierul Președintelui României pentru politică externă, care s-a aflat în vizită în Republica Moldova.”Am făcut un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor politice recente din țara noastră, precum și cu referire la dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre statele noastre. Am adus mulțumiri părții române pentru sprijinul acordat țării noastre în mai multe domenii de interes major și am pledat pentru continuarea dialogului constructiv, reciproc avantajos, spre binele popoarelor noastre. Vorbind despre evenimentele politice din Republica Moldova, am menționat că țara noastră trece printr-o etapă dificilă, dar de o importanță istorică. În premieră, partidele cu viziuni diferite au găsit un numitor comun pentru a scoate statul Republica Moldova din captivitate.Am adus mulțumiri pentru mesajele de susținere și încurajare din partea statului vecin pentru noua majoritate parlamentară și noul Guvern. Am exprimat opinia comună privind oportunitatea asigurării stabilității în țară și depășirii blocajului politic în mod pașnic. Am reconfirmat că pentru noul guvern și pentru Președinție, România rămîne un partener strategic, de încredere. Am dat asigurări că vom depune eforturi pentru continuarea dinamicii ascendente a relațiilor moldo-române și pentru menținerea parcursului european al Republicii Moldova”, se spune în postarea președintelui Dodon.În noiembrie 2016, Igor Dodon afirma că i-a transmis lui Klaus Iohannis o scrisoare încă în primăvară, dar la care nu a primit răspuns. Atunci, în calitate de lider PSRM, Dodon îi scria lui Iohannis că „statul român are interes fățiș în lichidarea suveranității și independenței Republicii Moldova”