Mai multe mămici din Iași au protestat în fața Primăriei cerând locuri în creșe

Zeci de părinți au protestat, joi, în faţa Primăriei municipiului Iaşi față de lipsa locurilor în creșe, dar și față de introducerea criteriului proximităţii, deşi nu sunt creşe în fiecare cartier. Părinții îi pot înscrie pe copii în creșe aflate la mai puțin de 400 de metri distanță de locuințele lor. La cele 11 creşe din Iaşi sunt 325 de locuri libere şi au fost depuse 913 dosare, relatează Mediafax.

„Vrem locuri la creşe", „Construiţi creşe în fiecare cartier şi apoi introduceţi criteriul de proximitate!" sau „Vrem egalitate, nu proximitate" au fost mesajele pe care le-au afişat pe pancarte câteva zeci de părinţi nemulţumiţi, după ce sute de părinţi nu au prins loc la creşele din Iaşi după ce a fost introdus criteriul proximităţii în punctajul pentru înscrierea copiilor la creşele din Iaşi. Criteriul proximităţii prevede că părinții îi pot înscrie pe copii în creșe aflate la mai puțin de 400 de metri distanță de locuințele lor, dar pentru că locurile sunt puține, foarte mulți părinți și-au depus dosarele și nu au prins un loc.

„Nu am reuşit să îmi înscriu copilul, avem 22 de puncte fără criteriul de proximitate. Locuim la 800 de metri de creşa la care am înscris copilul. Mai am doi copii care învaţă gard în gard la grădiniţă şi gard în gard la şcoală şi cu toate acestea nu mi-au admis copilul la respectiva creşă. Voi căuta soluţii, nu mă las până când copilul meu nu este admis. Nu este corect", a spus una dintre mămici.

Înscrierile la creşele din Iaşi au fost între 15 şi 17 mai. Potrivit directorului Direcţiei Creşe, au fost depuse 913 dosare pe 325 de locuri.

„Suntem pe lista de aşteptare, pe locul 75. Am înscris copilul la creşa din Alexandru (cartier al Iaşului - n.r.), acolo locuim, acolo am fi avut mai multe şanse fiindcă erau mai multe locuri faţă de alte creşe şi oricum criteriul nu ştiu dacă funcţionează în momentul în care doar cine e pe raza a 400 de metri în jurul creşei putea să primească punctajul. Ar fi trebuit să locuim în curtea creşei probabil, ca să prindem loc", a declarat o altă mamă nemulţumită.

„S-a introdus după (criteriul de proximitate - n.r.) tot la presiunea unor părinţi care au venit şi au depus dosarul şi erau nemulţumiţi că stau în apropierea creşei şi nu există totuşi acest criteriu, să aibă caracter prioritar cumva. Întotdeauna se ajungea şi la acest criteriu, în situaţia în care existau mai multe dosare cu acelaşi punctaj automat se studiau dosarele”, a declarat directorul Direcţiei Creşe, Irina Ghioca.

Chiar şi aşa, au fost situaţii în care părinţi care locuiesc în apropierea unei creşe nu au obţinut punctajul pentru acest criteriu.

„Criteriul a fost dat pentru că foarte mulţi dintre locuitorii din comunele Iaşului vor să vină la creşele noastre. Ok, înţelegem lucrul ăsta. Dar noi toţi ceilalţi care locuim în Dacia, CUG, Frumoasa, Nicolina 2 (cartiere ale Iaşului - n.r.) suntem în comune, nu avem dreptul la creşe, copiii noştri locuiesc în afara oraşului? Nu este corect. Mă gândesc să mă las de serviciu şi să stau cu copilul acasă", a declarat o altă mamă prezentă la protest.

Primarul Mihai Chirica a mers să discute cu părinţii nemulţumiţi și a spus că în termen de trei zile reprezentanţii Direcţiei Creşe, aflată în subordinea Primăriei, trebuie să reanalizeze dosarele depuse.

„Am remarcat cel puțin două chestii. Una, că sunt nemulţumiţi de criteriul de proximitate, pe de o parte că, în fine, nu a fost foarte bine înţeles. Şi al doilea motiv ar fi că face o discrepanţă foarte mare între restul de criterii şi criteriul de proximitate. Logica acestui criteriu este legată de faptul că, aşa cum am mai spus, nu este normal să nu îţi duci copilul la creşa aproape de casă şi să îl transporţi tot oraşul căutând altă variantă. Se practică peste tot în ţară şi pe alte nivele de educaţie. A doua chestiune este legată de faptul că unii chiar au o problemă în ceea ce priveşte găsirea unui loc pentru copil. Aceste situaţii deosebite le vom inventaria şi vom găsi soluţii”, a declarat Mihai Chirica.





De la an la an, în orașul Iaşi creşte numărul dosarelor depuse pentru înscrierea copiilor la creşe.